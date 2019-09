BRATISLAVA - Lenka Rakárová je známa z účinkovania vo viacerých slovenských muzikáloch či z dievčenského popového tria Lady Colors, pod prezývkou LeRa však tvorí omnoho tvrdšiu hudbu, akú by ste od nej na prvý pohľad asi nečakali. V rámci sólovej kariéry mala dlhú osemročnú pauzu, no teraz sa vracia s novou kapelou a singlom, ktorý patrí medzi to najtvrdšie, čo kedy nahrala.