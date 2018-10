Krajčiová prišla o džob: STOPKA kvôli materskej, táto žena ju nahradila!

BRATISLAVA - Už viac ako mesiac si užíva radosť z druhého dieťatka. Helena Krajčiová (43) začiatkom septembra priviedla na svet synčeka Kryštofa, ktorému teraz venuje všetko svoj voľný čas. Kvôli materskej dovolenke sa ryšavka na čas nemusela vzdať len hereckých povinností, no stopku musela dať aj spievaniu s Fragile. Jedno z najobľúbenejších hudobných zoskupení si teda muselo nájsť náhradu...

A nejde o žiadneho nováčika! Miesto speváčky zaujala exotická Anabela Mollová. Tú si televízni diváci môžu pamätať ako súťažiacu v šou Hlas Česko Slovenska, no aktuálne pôsobí aj v relácii Milujem Slovensko, kde spieva po boku Sama Tomečka.

Anabela Mollová je novou členkou zoskupenia Fragile.

Vystúpenie skupiny Fragile v Hoteli Kaskady bolo pre divákov jedinečným zážitkom.

Brunetke sa najnovšie dostalo obrovskej pocty a medzi seba ju prijali členovia skupiny Fragile. Svojím prírastkom sa popýšili aj na koncerte v Hoteli Kaskády počas eventu Dámskeho klubu. Anabela rozhodne patrila medzi najvýraznejšie hlasy a spoločne s Braňom Kostkom či Svetlanou Rymarenko to na pódiu poriadne rozbalila. Už na prvé počutie bolo všekým jasné, že speváčka medzi ostatných umelcov perfektne zapadla.

Kapela si vyslúžila neutíchajúce standing ovation.

Anabela Mollová k Fragile zapadla skutočne perfektne.

Ako sme sa však dozvedeli, nejde o trvalú náhradu Krajčiovej. Hneď ako to herečke materské povinnosti dovolia, do kapely sa plánuje vrátiť a opäť koncertovať. To však nie je žiadnym škrtom ani pre Mollovú. Podľa informácii, ktoré nám poskytol Braňo Kostka, bude talentovaná kráska s Fragile spolupracovať aj naďalej.