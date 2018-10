Známa Slovenka na módnej šou: Dorazila v teplákoch... Uff, toto je ale ÚLET!

Barbaru Jagušák Heribanovú mnohí poznajú pod prezývou Babsy. Je dcérou moderátorky Aleny Heribanovej a spisovateľa Jozefa Heribana a na obrazovkách Markízy sa objavuje ako odborníčka na módu. Aktuálne sa vybrala na módnu šou, ktorá sa tento týždeň koná v bratislavskej Starej tržnici. A pri vymýšľaní outfitu si zjavne poriadne vyhodila z kopýtka.

Popustila uzdu fantázii a navliekla sa do voľných šedých teplákov s reflexnými prvkami, ktoré vytiahla až po pupok, do nich si zapravila žlté tielko. A naň si obliekla ďalší top... Alebo bralet? Bol to skrátka zvláštny zelený kúsok s reťazovými ramienkami. Toto všetko doplnila slušivou hnedou kabelkou s hadím vzorom. No úplný úlet! Treba však povedať, že v ten večer sa v sále našli ľudia, ktorí boli oblečení ešte oveľa bláznivejšie!

Babora Jagušák Heribanová prišla na módnu šou v teplákoch a v dvoch topoch. Jeden mal namiesto ramienok reťaz. Zdroj: Jan Zemiar

