Nikdy nezabudneme na nevinné obete okupácie, uviedla strana Smer-SD

Robert Fico

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD považuje 21. august za významný deň, ktorý ukázal, že aj vo víre historických udalostí má každý človek slobodu rozhodnúť sa konať v súlade so svojím svedomím. Strana to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.