Van Damme je známy všetkým: Viete, že táto kočka je jeho dcéra?!

Jean-Claude Van Damme (Zdroj: SITA)

Jean-Claude Van Damme sa narodil 18. októbra 1960. Už ako dieťa sa venoval bojovým umeniam, zároveň však chodil aj na balet, čo mu prospelo v rámci gymnastických zručností.

V dospelosti si otvoril vlastnú školu karate, no sníval o kariére v Hollywoode. A tak sa ho vzdal a išiel za svojím snom. Kým sa mu podarilo preraziť, robil napríklad aj vyhadzovača.

Potom sa objavil vo filme Bloodsport, ktorý zarobil 20-krát viac, než do neho tvorcovia investovali. A jeho kariéra vo filmovom priemysle mohla začať. K jeho najznámejším filmom z prelomu 8. a 90. rokov patria Kickboxer (1989), Double Impact (Dvojitý zásah, 1991), Universal Soldier (Univerzálny vojak, 1992), Nowhere to Run (Niet úniku, 1993), Hard Target (Živý terč, 1993), Sudden Death (Náhla smrť, 1995) a Timecop (1994).

Neskôr sa objavil aj v snímkach ako JCVD, či Expendables 2.

(Zdroj: New World Pictures)

V šľapajach svojho otca kráča aj Bianca Brigitte Van Damme, ktorú má herec s bývalou fitneskou Gladys. Bianca sa tiež venovala bojovým športom a baletu, no vyzeralo to, že si vybuduje športovú kariéru v rýchlokorčuľovaní. Bohužiaľ, zranenie chrbta jej prekazilo plány na olympiádu. A tak zamierila na hereckú školu. Zahrala si vo viacerých filmoch aj so svojím otcom.

(Zdroj: Sony Pictures)

(Zdroj: Falcon Films)