Dobré skutky nielen na Vianoce. 2% z daní menia život deťom z Nadácie KSK

(Zdroj: Nadácia KSK)

Poďte zažiť malé Vianoce plné dobrých skutkov už na jar, v období podávania daňových priznaní! Darujete 2% svojich daní Nadácii Košického samosprávneho kraja, ktorá už štvrtý rok pomáha mladým východniarom v zložitej životnej situácii. Pomôžte ešte väčšiemu počtu detí zažívať radosť z krúžkov, vystúpení, zápasov alebo úspechov v škole. Nadácia KSK hradí športové tréningy, vzdelávanie na základných umeleckých školách, ale aj jazykové krúžky. Zatiaľ čo na svojom začiatku v roku 2021 financovala záujmy 54 detí, dnes ich počet narástol na 222. A môže ich byť ešte viac!

Ako na to? Postačia dve tlačivá a jedna cesta na daňový úrad v mieste bydliska. Nebude vás to stáť ani euro navyše. Je len na vás, či svoje 2% z dane pošlete do štátnej kasy, alebo deťom v zložitej životnej situácii na nákup športových dresov, maliarskych potrieb, hudobných nástrojov či kníh, ale napríklad aj na úhradu rôznych kurzov.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Nadácia KSK)

Idete do toho? V tom prípade požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Na základe neho zistíte dátum zaplatenia dane a vyčíslite 2% z dane. Druhým tlačivom je Vyhlásenie na poukázanie dane, ktoré je potrebné vyplniť a obe spolu doručiť na príslušný daňový úrad do 30. 4. 2024.

Dobrovoľníci, ktorí vlani dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín, môžu takto poukázať dokonca 3% zo svojich odvedených daní. Potrebujú však predložiť Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. O niečo iný postup platí pri živnostníkoch alebo firmách, ktorí by mali vyplnené tlačivá Daňovému úradu odovzdať do 31. 3. 2024.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Nadácia KSK)

Či sa už rozhodnete darovať časť svojej zaplatenej dane, alebo nie, deťom z Nadácie Košického samosprávneho kraja môžete pomôcť aj inou formou. Váš ľubovoľný príspevok na číslo účtu SK49 0900 0000 0051 7080 1401 ocenia kedykoľvek.

Všetky informácie o postupe, ako pomôcť rodinám z Nadácie KSK sú zverejnené tu.

-reklamná správa-