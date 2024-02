Valentín sa blíži: Tento darček vašej polovičke vezme dych!

(Zdroj: Katarína Bubeníková)

KONCERT SO ŽIVOU HUDBOU UŽ 3 DNI PO VALENTÍNE!

Kto by nemal rád Harryho Pottera? Zahorieť láskou vo valentínskom čase môžete nielen ku svojmu partnerovi, ale aj kúzelnému svetu plnému nástrah. Harry Potter a Tajomná komnata in Concert príde do Bratislavy už v sobotu 17. februára 2024. Počas koncertu si budú diváci môcť užiť premietanie celovečerného filmu sprevádzené hudbou Johna Williamsa v podaní 90-členného Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Ernsta van Tiela. Film sa bude premietať vo vysokom rozlíšení na veľkom, viac ako 12-metrovom plátne so slovenským dabingom. Posledné voľné vstupenky si môžete zakúpiť na Predpredaj.sk. ROMANTIKA NA ROKFORTSKEJ CHODBE

Vezmite svojho partnera a zamierte do rokfortskej chodby. Organizátori prezradili, že aj tento rok pripravujú kreatívny sprievodný program. Minulý rok bola pri Harry Potter a Kameň mudrcov in Concert™ sprievodným programom Šikmá ulička, kde návštevníci našli množstvo tématických suvenírov, rekvizít a dokonca si mohli vyskúšať hru na hudobných nástrojoch. Oproti minuloročnej londýnskej uličke sa tento rok diváci ocitnú na rokfortskej chodbe so všetkým, čo k tomu patrí. Okrem toho na návštevníkov opäť čaká interaktívna prehliadka čarovných nástrojov a Ulička hier. NTC aréna bude otvorená 90 minút pred začiatkom koncertu.

OBLEČTE SA DO HABITOV SVOJEJ FAKULTY

Priznajte sa, ktorá fakulta je vám srdcu najbližšia? Ste tím Chrabromil, Bifľomor, Bystrohlav alebo Slizolin? Vyžehlite si habity, 17. február sa blíži! Minulý rok sa bratislavská NTC aréna naplnila návštevníkmi v kostýmoch s tematikou Harryho Pottera, nenechajme sa preto tento rok zahanbiť. Aká by to bola Rokfortská chodba bez študentov a učiteľov v habitoch? „Nie je nič lepšie, ako vidieť plnú halu rokfortských študentov a študentiek. Čerešničkou na torte bol pre mňa minulý rok starší pár, ktorý prišiel oblečený v špičkových kostýmoch Dumbledora a McGonagallovej.” spomína Tibor Engler, promotér koncertu. A ak náhodou doma s tematikou Harryho Pottera nič nemáte, nezúfajte - všetko zoženiete v niektorom z merchshopov priamo na koncerte.

PRICHYSTALI SME SI PRE VÁS KRÁTKY FILM

Rokfortská chodba, Ulička hier a Čarovné nástroje však nie sú všetko, čo na vás čaká. Keď sa pred koncertom pohodlne usadíte na svoje miesto, premietneme vám krátky film o výrobe soundtracku k filmu Harry Potter a Tajomná komnata, v ktorom sa dozviete zákulisné informácie o tom, ako vznikala magická hudba z pera Johna Williamsa.

VYHRAJTE VSTUPENKY NA HARRY POTTER A VÄZEŇ Z AZKABANU IN CONCERT ™

Pozývame vyzývame všetkých prítomných čarodejníkov, aby sa na našom koncerte odfotili a označili nás hashtagom #harrypotterinconcert. Fotkou s označením sa zapojíte do súťaže o vstupenky na nasledujúci koncert, ktorý sa uskutoční o rok.

