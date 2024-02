TOPFEST už len jeden...

(Zdroj: TOPFEST)

V posledných hodinách sa prostredníctvom sociálnych sietí rozšírila správa, že organizátori hudobného festivalu na Zelenej vode to tento rok vzdávajú a nateraz tento ročník organizovať nebudú. Aj preto si tím okolo najväčšieho rockového festivalu na Slovensku uvedomuje zodpovednosť naplniť očakávania rockovej rodiny a na konci júna v Žiline priniesť všetkým fanúšikom tvrdej a poctivej hudby jedinečný zážitok.

„Sme radi, že situácia okolo duplicity festivalu TOPFEST sa stabilizuje. Od roku 2021 bolo cieľom upevniť a posilniť pozície festivalu a integrovať sa do európskych festivalových štandardov. Realizačný tím festivalu je jasne čitateľný a má skúsenosti a referencie v profesnom živote. TOPFEST pokračuje a prináša množstvo prekvapení a kvalitnej hudby či show a od roku 2024 aj množstvo organizačno-technických noviniek,“ povedal Marián Kollár, CEO Topfest Management.

Na tohtoročnom TOPFEST-e sa môžete tešiť na hviezdy svetových pódií ako SCORPIONS, FIVE FINGER DEATH PUNCH, PRETTY MAIDS alebo aj také hviezdy ako sú PHILL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS či kapela ANNIHILATOR, ktorí na TOPFEST 2024 prinesú špeciálnu show, ktorú predvedú iba na tomto hudobnom festivale.

Aby toho nebolo málo, organizátori TOPFEST-u potešia ešte pred festivalom fanúšikov tvrdej hudby podujatiami TOPFEST 4 YOU. V piatich mestách, v piatich kluboch od 16. februára do 15. marca bude vystupovať česká rocková legenda TRAKTOR s jej slovenským hosťom MAD FREQUENCY a sú pripravení nielen sa zoznámiť, ale aj odpovedať na „takmer“ všetky otázky.

