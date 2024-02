Alžbeta Grácová: Byť Slovnaftárom vždy niečo znamenalo a stále znamená

(Zdroj: Slovnaft)

Slovnaft priamo ovplyvňuje životy tisícov ľudí, pracuje ich tam približne 3300. Spolu s rodinnými príslušníkmi či zamestnancami čerpacích staníc ich je mnohonásobne viac. Ľudia sú našou najdôležitejšou hybnou silou a zaväzuje nás to byť k nim féroví a transparentní, hovorí riaditeľka Ľudských zdrojov spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Alžbeta Grácová.

Čím si vysvetľujete, že Slovnaft sa dlhodobo drží na najvyšších priečkach v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ?

V Slovnafte vytvárame stabilné podmienky pre našich zamestnancov, ktoré im prinášajú pocit istoty, a zároveň sú pre nás ako zamestnávateľa dlhodobo udržateľné. Hrdo sa hlásime k našej tradícii. Byť Slovnaftárom vždy niečo znamenalo a stále znamená. Zároveň stojíme na prahu veľkých zmien v našom odvetví a spolu s našimi kolegami a kolegyňami tvoríme riešenia pre budúcnosť. Práca v Slovnafte má zmysel a vytvára hodnoty.

Ako spoločnosť sa staráme o zdravie a bezpečnosť našich kolegov, ktoré sú na prvom mieste. Ponúkame nadštandardné lekárske prehliadky, dbáme na prevenciu, a tiež bezpečnosť na pracoviskách. O tej sa u nás nediskutuje, v tomto smere sme veľmi prísni. Chceme, aby sa každý z nás vrátil domov k svojim blízkym zdravý.

(Zdroj: Slovnaft)

Máme nastavený stabilný systém odmeňovania, ktorý každoročne umožňuje zvyšovať mzdy zamestnancom, a tiež rozsiahlu paletu veľmi atraktívnych benefitov. Len málokedy sa stretneme s tým, že iné firmy ponúkajú niečo, čo my ešte zavedené nemáme. Veľa pozornosti venujeme vzdelávaniu a rozvoju, dávame ľudom priestor rásť, a to nielen cez formálne vzdelávanie, ale aj cez mentoring, koučing, ktoré sú u nás dostupné pre každého. Sú zakomponované ako súčasť mnohých interných vzdelávacích programov, najmä pre talenty a lídrov. Slovnaftári sú, pokiaľ ide o ich vedomosti a skúsenosti, veľmi zdieľni, mnohí sú aktívnymi lektormi Internej akadémie, kde naozaj veľmi nezištne a radi učia iných kolegov svojim odborným znalostiam.

Cielene pracujeme na rozvíjaní talentov a nástupcov na manažérske a vysoko expertné pozície, aby sme boli pripravení aj my ako zamestnávateľ, ale aj naši talentovaní kolegovia na prebratie nových pozícií a výziev s tým spojenými.

Snažíme sa so zamestnancami veľa komunikovať, nielen cez pravidelné porady a interné oznamy, ale aj rôzne iné platformy, ktoré im pomáhajú včleniť sa do rôznych komunít, vzdelávať sa, poznať našu obchodnú stratégiu, novinky, zlepšenia, plány, projekty či úspechy, ktoré sme v rôznych oblastiach nášho biznisu a starostlivosti o zákazníkov a zamestnancov dosiahli. Myslím si, že aj toto napĺňa našich kolegov hrdosťou a veľkou spolupatričnosťou. Tento rok sa nám cez interný casting prihlásilo viac ako 40 kolegov, ktorí sa radi stanú tvárou Slovnaftu v rámci budovania našej zamestnávateľskej značky, a to je naozaj krásne číslo.

Aké hodnoty ponúka práca v Slovnafte svojim zamestnancom?

V Slovnafte ponúkame zamestnancom najmä stabilitu, a to z pohľadu istoty pracovného miesta a férového odmeňovania. Dôležitá je pre nás aj komunita, ku ktorej patríme a sme s ňou plne identifikovaní. Nemenej dbáme o možnosťvzdelávania sa a kariérny rast, priestor na rast a kariérny postup má každý, kto ukáže, že chce ísť ďalej, a svoju ambíciu pretlmočí do kvalitnej práce. Máme veľa kolegov, ktorí u nás začínali ako študenti alebo čerství absolventi a dnes zastávajú vysoké manažérske pozície alebo pracujú v rámci Skupiny MOL v zahraničí ako uznávaní lídri a experti, vedú cezhraničné tímy a veľké medzinárodné projekty.

(Zdroj: Slovnaft)

„Naši kolegovia a kolegyne sa môžu o Slovnaft oprieť v akejkoľvek životnej situácii alebo pri napĺňaní svojich potrieb.“

Sme svedkami veľkých zmien v odvetví energií a fosílnych palív. Má perspektívu hľadať si prácu v Slovnafte?

Určite áno. Ani Slovnaft nezaspal dobu, neustále sa meníme, prispôsobujeme sa za pochodu zmenám, o ktorých sme pred pár rokmi nemali dôvod ani uvažovať. Všetky tieto pohyby prinášajú nové zaujímavé úlohy a projekty. Meníme svoje uvažovanie, nastavenie a aj prístup k našim zamestnancom a zákazníkom, pretože sme tu hlavne pre nich, aby sa náš svet stále hýbal a my mu k tomu dodáme potrebné palivo a energiu. Jednoducho, v Slovnafte tvoríme riešenia na všetky otázky a výzvy, ktoré so sebou zmeny okolo nás prinášajú. To by nebolo možné bez kolegov a kolegýň či už z výroby, biznisu alebo funkčných útvarov a ich prístupu, tzv. ownership, za čo im patrí veľké uznanie a vďaka.

(Zdroj: Slovnaft)

Priemyselné podniky čelia viacerým ťažkostiam s hľadaním pracovníkov na pracovnom trhu. Prečo by sa mali uchádzači o prácu zamestnať v Slovnafte?

Ľudia sú najdôležitejšou hybnou silou spoločnosti, preto sú u nás na prvom mieste, a to nás zaväzuje byť k nim féroví a transparentní. Práca v Slovnafte prináša so sebou tiež veľké množstvo benefitov. Tie sú postavené na 4 pilieroch: podpora fyzického aj psychického zdravia, sociálna oblasť a v neposlednom rade finančná stabilita. Ako člen Koalície zamestnávateľov za duševné zdravie otvorene podporujeme neustálu prácu s duševným zdravím. Naši zamestnanci a zamestnankyne majú tiež veľa možností na oddych či športové aktivity. V blízkosti pracoviska máme bezplatné športoviská, saunu, plaváreň, soľnú jaskyňu a priestory na oddych a relax aj pre rodinných príslušníkov.

(Zdroj: Slovnaft)

Podporujeme zdravé stravovanie a každý deň ponúkame až 20 jedál denne na výber s minimálnym príspevkom zamestnanca. Rešpektujeme rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zamestnanci si na vybraných pracovných pozíciách sami volia začiatok a koniec pracovného času v rámci daných časových úsekov.

Odmeňujeme pracovitosť a myslíme na budúcnosť našich ľudí. Mesačný príjem zamestnanca sa v priebehu kalendárneho roka môže jednorazovo zvýšiť vďaka variabilným zložkám odmeňovania, pričom každoročne v rámci kolektívneho vyjednávania upravujeme základné mzdy. Vážime si lojalitu a jubilejnú odmenu vyplácame už od 3 rokov odpracovaných v spoločnosti, a to každoročne, nielen pri okrúhlych pracovných jubileách.​

(Zdroj: Slovnaft)

Sme učiaca sa organizácia a podporujeme výnimočné rozvojové aktivity. Je pre nás kľúčové, aby naše kolegyne a kolegovia na všetkých pracovných pozíciách mali odborné vedomosti a kľúčové zručnosti, preto prinášame spôsoby, ako rozvíjať naše talenty a zamestnancov vo všeobecnosti prostredníctvom bohatej ponuky školení, workshopov, rôznych foriem vzdelávania, či už interne alebo externe. Podporujeme tiež už spomenutý bezplatný koučing a mentoring ako nástroj na rozvoj potenciálu a hľadanie riešení.

Naši kolegovia a kolegyne sa môžu o firmu oprieť v akejkoľvek životnej situácii alebo pri napĺňaní svojich potrieb. So Slovnaftom sú na to, jednoducho, dvaja.

(Zdroj: Slovnaft)

Osobná otázka – prečo Vy pracujete v Slovnafte – čím je pre vás práca v Slovnafte tou top?

V Slovnafte pracujem už viac ako 19 rokov a čo mňa najviac nabíja, je dobrý tím, kolegovia, s ktorými viem, že má zmysel kráčať často náročnou cestou, vieme sa spolu aj dobre zasmiať, povzbudiť sa a podporiť nielen pracovne, ale aj v osobných situáciách, ktoré nám život prináša a ktoré spolu prežívame. Slovnaft mi priniesol mnoho manažérskych a líderských skúseností a zážitkov, ale predovšetkým mi do života priniesol veľmi veľa dobrých ľudí, a za to som veľmi vďačná.

