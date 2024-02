Povedz to bublinkami! Vymysli názov pre nápoje lásky a vyhraj SodaStream!

Vymyslite názov týmto nápojom! (Zdroj: Laura Kendralová)

Ste pripravení na výzvu plnú zmyselnosti a kreativity? Ak áno, potom máme pre vás úžasnú príležitosť! Vymyslite názov pre dva osviežujúce nápoje lásky a zapojte sa do súťaže o nekonečný prísun perlivej vody u vás doma.

Nápoje lásky majú byť osviežujúce, zmyselné a plné nádherných chuťových zážitkov. Dva presne také pripraví 16. februára v Teleráne ich autor Jakub Rampáček. Vy si ich zatiaľ môžete pripraviť doma, vymyslieť im názvy a zapojiť sa do súťaže o SodaStream.

„Ide o dva absolútne originály, vytvorené pri príležitosti tohtoročného Valentína. Dámsky nápoj je inšpirovaný kultovým Cosmopolitanom, pánsky nápoj zas vystihuje striedma elegancia. Oba drinky spájajú osviežujúce, čerstvo pripravené bublinky zo SodaStreamu,“ hovorí o svojich koktailoch barman so svetovými skúsenosťami. Jakub je víťaz Bartenders International competion MCC 2016, exGeneral manager London Cocktail Club a head of Cocktail Masterclass by J.R., takže miešanie alko aj nealko nápojov má v malíčku.

Jakub Rampáček pri svojej práci využíva SodaStream. „Je pre mňa zdrojom vždy čerstvých bubliniek v takej intenzite, akú práve potrebujem.“ (Zdroj: archív JR)

Vymyslite názvy a vyhrajte SodaStream

Jediné, čo týmto iskrivým nápojom zatiaľ chýba, sú názvy. A práve vy môžete byť ich autorkou či autorom! Ako? Povedzte to bublinkami! Pripravte si už teraz doma drinky podľa Jakubových receptov, ochutnajte ich a vymyslite im mená. Je len na vás, či to budú názvy šteklivé, jemné, pikantné, ovocné, farebné – fantázii sa medze nekladú!

Svoje kreatívne nápady s kontaktnými údajmi pošlite od 12. do 15. februára na mailovú adresu uvedenú v Teleráne. Posielať môžete aj viac tipov. Súťaž #povedztobublinkami bude bežať na IG Telerána. V piatok 16. februára namixuje Jakub Rampáček svoje nápoje lásky v priamom prenose z Telerána a pokrstí ich menami, ktoré zo súťažných príspevkov vyberie SodaStream porota. Autor oficiálnych názvov týchto dvoch nápojov získa prístroj SodaStream s 3 príchuťami.

Nápoj pre ňu

Zobraziť galériu (4) Vymyslite názov týmto nápojom! (Zdroj: Laura Kendralová)

Potrebujete:

2 čajové lyžičky brusnicového džemu

20 ml čerstvej citrónovej šťavy

20 ml čerstvej pomarančovej šťavy

sirup SodaStream príchuť Malina

ľad

čerstvá perlivá voda SodaStream

Na ozdobu: ružová cukrová vata, cukríkové srdiečka

pomarančový zástrek cez oheň

pomarančový zástrek cez oheň Pohár na whisky alebo vyšší pohár na vodu

Postup:

Pripravíme si ochutenú perlivú vodu so SodaStream príchuťou Malina podľa návodu. Džem a šťavy dáme do pohára. Pridáme ľad, dolejeme perlivou vodou a zamiešame. Na vrch alebo na kraj pohára dáme trochu cukrovej vaty a ozdobíme srdiečkami. Kôru z pomaranča stlačíme smerom na pohár a prestrekneme ju cez oheň zapaľovača. Uvoľnia sa príjemné éterické oleje a môžeme podávať.

Tajný tip: Chuť cukrovej vaty po nápoji vám pripraví prekvapenie!

Nápoj preňho

Zobraziť galériu (4) Vymyslite názov týmto nápojom! (Zdroj: Laura Kendralová)

Potrebujete:

2 čajové lyžičky čučoriedkového džemu

20 ml čerstvej citrónovej šťavy

sirup SodaStream príchuť Tonik

čerstvá perlivá voda SodaStream

ľad

Na ozdobu: modrá cukrová vata, rozmarín pre arómu

Citrónový zástrek cez oheň

Citrónový zástrek cez oheň Pohár na whisky alebo vyšší pohár na vodu

Postup:

Pripravíme si čerstvú perlivú vodu s príchuťou SodaStream Tonik. Do pohára dáme džem, šťavu, pridáme ľad a dolejeme ochutenou perlivou vodou. Ozdobíme rozmarínom, cukrovou vatou a z citrónovej kôry zastrekneme pár strekov cez oheň zapaľovača.

#povedztobublinkami

