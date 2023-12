NO NAME zažili unikátny okamih - na koncerte si na bicích po prvýkrát v histórii kapely zahral iný bubeník - svetový brankár Petr Čech!

(Zdroj: Anet Jodar)

NO NAME majú za sebou rok plný fantastických noviniek! Vydali dlho očakávaný nový album V pôvodnom znení, oznámili turné s kapelou NOCADEŇ a teraz si v hale O2 Universum zahrali so svetovou športovou hviezdou! Vôbec po prvýkrát v histórii kapely si za bicie namiesto Ivana Timka sadol Petr Čech, bývalý futbalový brankár, ktorý aktuálne chytá v hokeji. Kapela je vo vrcholnej forme, v ktorej sa predvedie aj na NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024!

NO NAME sú na hudobnej scéne už 27 rokov a fungujú v zostave Igor Timko, Dušan Timko, Ivan Timko, Roman Timko, Zoli Šallai a Pavol Jakab. Teraz sa však zostava zmenila! Bratia Igor a Ivan Timko sú v skupine jediní, ktorí za celú existenciu kapely odohrali všetky koncerty NO NAME. Ivana Timka teraz za bicími po prvýkrát vystriedal športovec Petr Čech.

„Bol to veľmi zvláštny pocit, pretože skupina NO NAME počas 27 rokov svojho pôsobenia nikdy s iným bubeníkom ako so mnou nehrala. Tak sme sa s nadsázkou doberali, že, ja ako bubeník som sa zrazu ocitol v pozícii privátneho kameramana Petra Čecha. Bol veľmi dobre pripravený a tak sme si pesničku Žily, ktorú s nami hral, veľmi užili,“ prezradil s úsmevom bubeník NO NAME Ivan Timko.

Petr Čech je bývalý český futbalový reprezentant. Zvolili ho do hviezdneho tímu na Majstrovstvá Európy 2004 a svojej krajine pomohol vstúpiť do semifinále. Čech získal niekoľkokrát individuálne ocenenie Best Goalkeeper v Lige majstrov UEFA. Je držiteľom českého rekordu v profesionálnej lige za 903 súťažných minút bez inkasovaného gólu a viackrát vyhral cenu Zlatá rukavica.

„Petr Čech je tvárou firmy, pre ktorú sme hrali vianočný večierok. A prišiel s nápadom, či by si s nami na večierku nemohol zahrať. Ivan si s ním zatelefonoval, dohodli si pieseň, poslali si navzájom nahrávky a odkomunikovali postup. Výsledok bol vskutku krásny. Predtým sme sa s Petrom nepoznali, osobne sme sa stretli až v šatni, v deň koncertu. Od prvého momentu to bolo veľmi príjemné a priateľské stretnutie,“ neskrýva radosť líder NO NAME Igor Timko.

Koncerty tohto typu majú NO NAME veľmi radi, je na nich cítiť oddychovú predvianočnú atmosféru. Spojenie dvoch svetov - kultúry a športu všetkých, vrátane členov kapely, veľmi potešilo.

„Krásny moment som pripomenul aj na pódiu. Rok 2023 je presne 30 rokov od chvíle, kedy sa Slovensko a Česko dobrovoľne dohodli, že každý pôjdeme vlastnou cestou. Naše spoločné vystúpenie je v podstate jedinečný moment, kedy si znova za jeden manšaft spolu zahrali Slováci a Čech. Malo to obrovský úspech a zožali sme veľký potlesk,“ tešil sa Igor Timko.

Skupina NO NAME sa teraz pripravuje na Vianoce, ktorú sú pre členov kapely obdobím pokoja a stretnutí s blízkymi. Zároveň sa však kapela nevie dočkať NO NAME & NOCADEŇ V Pôvodnom znení tour 2024, ktoré odštartuje na budúci rok v marci.

„Príprava turné je v plnom rozsahu, už nám v hlavách víria nápady a už cítime tie povestné motýle v bruchu. Je to krásne obdobie pre muzikantov, ktorí sa chcú blysnúť pred našimi poslucháčmi a návštevníkmi turné. Bude to výživný koncertný program, zahráme my, NOCADEŇ a pražská kapela Botox, ktorá celé turné otvára. Verím že to bude koncertná udalosť jari 2024,“ uzatvára Igor Timko.

NO NAME & NOCADEŇ - V Pôvodnom znení tour 2024

