Vieme, ktorá zelenina vás udrží fit: A nielen na Vianoce

Na prvý pohľad obyčajná zelenina, ale v skutočný veľký elixír zdravia, to je kapusta, ktorú Číňania poznali už pred 4000 rokmi. Keď sa ju naučili nakladať do slaného nálevu, čiže kvasiť, stala sa základom jedálnička pre staviteľov Veľkého čínskeho múru, a len čo sa vďaka nájazdom Mongolov dostala na starý kontinent, obľúbili si ju aj Európania. Počas storočnej vojny v 14. storočí sa dokonca dôležité bitky vyhrávali podľa toho, či vojakom dorazili zásoby kapusty a celé sudy tejto kvasenej zeleniny si na lode pribaľovali aj námorníci. Pri dlhých plavbách im totiž pomáhala bojovať so skorbutom, chorobou, ktorú spôsobuje nedostatok vitamínu C. Bodaj by nie, kapusta je na céčko mimoriadne bohatá, no obsahuje tiež vitamíny B, E či K, množstvo vlákniny aj antioxidantov, a tak nie je náhoda, že dostala prezývky všeliek či vitamínová bomba.

Vitamínová bomba, kde ju hľadať?

A čo jej účinky urobia s vaším zdravím? Podporia imunitu, chránia organizmus pred zápalmi a infekciami, pomáhajú pri tráviacich problémoch či znižovaní krvného tlaku a majú aj silný protirakovinový efekt. To však stále nie je všetko, táto zelenina pozitívne vplýva na nervový systém a podporuje činnosť mozgu, no zlepšuje aj kvalitu pleti a vlasov. Vedela to už aj Kleopatra, keď sa pri svojich rituáloch okrem mlieka či medu spoliehala aj na kapustné listy, z ktorých si pripravovala vlasové zábaly. Chcete si z nej niečo dobré pripraviť? Stačí vybehnúť na nákup do Kauflandu, kde je v ponuke kapusta od slovenských dodávateľov.

Chutí v šalátoch, aj kyslá

Adrián Nagy z farmy neďaleko Dunajskej Stredy začína s jej pestovaním už v marci, aby sa na slovenské pulty reťazca dostala v polovici mája. „Postupne vysievame viacero druhov a úrodu zberáme priebežne, aby zákazníci mali v ponuke stále čerstvé hlávky. Po zbere sa ochladia na osem stupňov v špeciálnych boxoch a odvážajú sa do logistického centra obchodného reťazca,“ hovorí konateľ spoločnosti Adkon, ktorá tento druh zeleniny obhospodaruje na ploche 8 hektárov. „Spoliehame sa na rôzne odrody, tie s kratším vegetačným obdobím 50 až 60 dní sú sviežejšie a hodia sa skôr do ľahkých šalátov, neskoršie druhy, ktoré rastú 120 až 150 dní, sú vhodné skôr na varenie, zaváranie alebo kvasenie. S posledným zberom končíme začiatkom decembra, pretože kapuste prvé mrazy neublížia,“ vysvetľuje Adrián Nagy.

Pestovateľov kapusty ubúda

Hoci pri správnom skladovaní vydrží po zbere čerstvá aj niekoľko mesiacov, podľa predsedu Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu to u nás s jej pestovaním až také ružové nie je. „Silný tlak zahraničnej konkurencie spôsobil, že v posledných rokoch klesajú výmery, na ktorej sa obhospodaruje. Kým v roku 2020 sa profesionálne pestovala na ploche 310 hektárov, o rok neskôr plocha klesla na 270 hektárov a vlani to bolo už len na 240 hektároch,“ tvrdí Jozef Šumichrast a dodáva, že kapusta má u nás vhodné geografické podmienky, no v jej pestovaní dosahujeme sebestačnosť len 42 percent. A to aj napriek tomu, že po paradajkách a cibuli jej patrí tretia priečka na zozname najobľúbenejšej zeleniny Slovákov.

„Biela kapusta je síce predávanejšia, ale v sezóne husacích a kačacích hodov sa zvyšuje záujem aj o tú červenú. Naši dodávatelia sú verní tradičným odrodám, no pestujú aj overené druhy, ktoré sú vhodnejšie na kvasenie kapusty,“ tvrdí Ivan Garay zo spoločnosti Zeleninovo, ktorá túto zeleninu dodáva na pulty Kauflandu. Tento rok však jej pestovateľom dalo zabrať počasie. „Postupné otepľovanie, veľké výkyvy teplôt a časté zrážky spôsobili nárast škodcov, rôznych ochorení aj plesní,“ konštatuje Ivan Garay. V predajniach obchodného reťazca však zákazníci nájdu slovenskú úrodu počas celého roka a keďže každý kus sa na poli zberá ručne, do regálov sa dostanú len čerstvé, lesklé a zdravé hlávky.

Jedzte ju častejšie, nielen na Štedrý deň

Ako si ju doma pripravujete vy? Pridávate ju k haluškám či tradičným fliačkom, plníte do jej listov mäsové guľky, servírujete ju ako segedínsky guláš alebo radšej ku kačke s lokšami? Samozrejme, v slovenských domácnostiach nesmie chýbať ani na vianočnom či silvestrovskom stole, kde je kráľovnou večera vo voňavej kapustnici. Mimochodom, kyslá kapusta má v porovnaní s tou surovou ešte jeden bonus navyše- probiotické baktérie, ktoré prospievajú tráveniu, na organizmus majú očistný účinok a udržia vás fit. To je dosť dôvodov na to, aby ste sa na kapustu, či už kvasenú alebo čerstvú, v kuchyni spoliehali tak často, ako sa len dá. A nielen na Vianoce, ale dvanásť mesiacov v roku.

