Legendárni metaloví bardi Blind Guardian navštívia budúce leto Slovensko

Aktuálna albumová novinka zo septembra 2022 ponúka 9 strhujúcich, návykových a brilantne zaranžovaných skladieb, ktoré sú mixom moderných progresívno metalových piesní s odkazom na tradičné prvky týchto nemeckých bardov.

Kto by nepoznal špecifický hlas Hansiho Kürscha, gitaristov Andého Olbricha s Marcusom Siepenom a bubeníka Frederika Ehmkeho? Snáď medzi fanúšikmi tvrdej muziky nie je nik taký.

Blind Gardian môžeme pokojne označiť už za legendy (nielen) nemeckého power metalu. Kapela pochádzajúca z Krefeldu vznikla v roku v roku 1987 a formovala vtedajšiu celú power/speed metalovú scénu.

Raketový štart

Hneď ich debutový album „Battalions of Fear“ z mája 1988 spôsobil na scéne poriadny rozruch. Nezabudnuteľná je najmä úvodná pieseň „Majesty“. V apríli 1989 nasledovala druhá štúdiovka „Follow the Blind“, ktorá dala svetu nesmrteľný hit „Valhalla“.

Tretí album v poradí vyšiel v roku 1990 a dostal názov „Tales from the Twilight World“. Za všetky hity môžeme spomenúť song „Lost in the Twilight Hall“.

Za tri roky tri vydarené štúdiové albumy a to svet ešte netušil, čo ich v podaní nemeckého kvarteta ešte čaká. Fanúšikovia a aj odborníci ku nim pristupovali už s rešpektom, ktorý si táto kapela právom vyslúžila.

Cenené tri albumy z 90. rokov

Nemci pokračovali s tvorením novej muziky a zrejme sa držali hesla – železo treba kuť, kým je horúce. A dobre urobili. Štvrtý album „Somwehere Far Beyond“ z roku 1992 opäť oslnil a doteraz z neho na koncertoch znie jeden z najznámejších songov kapely – balada „The Bard's Song“.

Rok 1995 priniesol doteraz jednu z ich najoceňovanejších nahrávok - „Imaginations from the Other Side“, kde sa štvorici muzikantov podarilo napísať nesmierne silné skladby - pokojne môžeme napísať, že čo pieseň, to hit.

Kapela si už medzi albumami dávala trojročnú pauzu a tak ďalšia štúdiovka vyšla v roku 1998 a dostala názov „Nightfall – in Middle-Earth“ a kapela na ňom jemne naznačila svoj prechod k progresívnejším vodám.

Prechod do progresívnejších vôd a jediná personálna zmena v histórii kapely

Siedmy štúdiový album vydali „Slepí strážcovia“ v roku 2002 „A Night at the Opera“, ktorý dostal rovnomenný názov ako album skupiny Queen z roku 1975. Táto nahrávka pokračuje v štýlovej premene z power metalu k progresívnejšiemu zvuku s výraznými orchestráciami, mohutnými zbormi a odklonu od silných gitarových riffov a heavy rytmov.

V roku 2005 odišiel z kapely bubeník Thomen Stauch, mimochodom, doteraz do bola jediná personálna zmena v histórii tejto kapely. Populárneho Staucha nahradil Frederik Ehmke. S ním už nahrala kapela v roku 2006 album „A Twist in the Myth“.

Nové piesne, ale aj osvedčené hity a hosť

Od tohto albumu si kapela už dávala s novými albumami viac načas, ďalší vyšiel až v roku 2010 – „At the Edge of Time. Jubilejná desiata štúdiovka „Beyond the Red Mirror“ vyšla v januári 2015.

V roku 2019 vydalo kvarteto muzikantov orchestrálny koncepčný album „Legacy of the Dark Lands“. Bol to odklon od všetkého, čo doteraz skupina nahrala, keďže na albume počujeme len spev Hansiho Kürscha, všetko ostatné nahral pražský filharmonický orchester.

Na tomto projekte pracoval Kürsch s André Olbrichom od roku 1996. Je to prvý album, na ktorom Olbrich nehrá na gitare, ale angažoval sa ako skladateľ a producent. Na albume sa vôbec nijako nepodieľali gitarista Marcus Siepen a bubeník Fredrik Ehmke.

Doteraz posledná štúdiovka „The God Machine“ je už klasickou metalovou doskou. A práve ju bude prezentovať kvarteto hudobníkov na aktuálnom turné, ktoré zavíta aj na Slovensko.

Fanúšikovia melodického metalu, fantasy sveta či Tolkienových príbehov, dobre si teda do kalendára poznačte dátum 30. júna 2024. Práve vtedy sa predstavia Blind Guardian v bratislavskom klube Majestic.

Okrem piesní z aktuálnej štúdiovky sa fanúšikovia istotne dočkajú aj nesmrteľných hitov ako „Valhalla“, „The Bard's Song“, „Imaginations from the Other Side“ či „Mirror, Mirror“.

Ešte pred samotnými bardami fanúšikov poteší aj medzinárodné power metalové zoskupenie Symphonity, v ktorom od roku 2019 spieva slovenský vokalista Marián Petranin (Castaway, ex-Signum Regis). Šestica hudobníkov bude prezentovať najmä kritikmi a fanúšikmi veľmi dobre prijatý, nateraz ich posledný album „Marco Polo: The Metal Soundtrack“ z mája 2022.

