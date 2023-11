Zaujímavé odhalenie: prírodný enzým, ktorý zmierňuje zápalové ochorenia

(Zdroj: AdobeStock)

Čo je to zápal?

Zápal predstavuje fyziologickú reakciu organizmu na poškodenie tkaniva, infekciu alebo iné podnety. Je to komplexný obranný mechanizmus, ktorý organizmus používa na boj proti škodlivým podnetom a obnovenie normálneho stavu tkaniva. Zápal je zvyčajne súčasťou imunitného systému a zahŕňa rôzne bunky, chemické látky a procesy.

Prečo vzniká pri zápaloch začervenanie?

Pri vonkajšom poškodení časti organizmu dochádza k veľkému prekrveniu a k postihnutému miestu priteká vlásočnicami viac tekutiny, ktorá následne spôsobuje opuch, pálenie, bolesť a zvýšenú citlivosť. Pri vnútornom poškodení sa nemusia prejavovať všetky faktory zápalu, pretože niektoré orgány nemajú nervové zakončenia (napr. pľúca, pečeň).

Prečo je zápal pre organizmus nebezpečný?

Každý živý organizmus prichádza na svet s určitou dávkou imunitného systému. U niekoho je imunitný systém silnejší, niekto to šťastie nemá a narodí sa s krehkým zdravím a slabým imunitným systémom. Tak ako organizmus postupne rastie je vystavený určitým baktériám a vírusom, ktoré stimulujú jeho imunitný systém. Ak sa nepotláča každá infekcia antibiotikami, organizmus si prirodzene buduje ochranný a kontrolný imunitný systémy tak, aby nereagoval neprirodzene a nevyvolával zápal.

Každodennou činnosťou sa organizmus stretáva s poraneniami a sústavne ho ovplyvňujú rôzne škodlivé faktory. Ak by nereagoval protiopatrením, znamenalo by to skazu a nezvratné poškodenia:

Ak je poškodenie malé, treba najskôr odstrániť príčinu a aktivovať obranné mechanizmy.

Ak vzniká väčšie poškodenie do opravy sa zapája celý imunitný, nervový a hormonálny systém.

(Zdroj: AdobeStock)

Neskonalé množstvo pomocníkov (lymfocyty, trombocyty i makrofágy) vykonáva svoju dôležitú prácu v krvnom systéme. Títo záchranári musia každú ranu zaceliť, každé poškodenie opraviť a všetky škodliviny odstrániť. Nie vždy je oprava jednoduchá. Votrelca treba najskôr zneškodniť, následne odstrániť a poškodenie, ktoré spôsobil dať do pôvodného stavu.

Veľkými pomocníkmi, ktorí pomáhajú nastoľovať rovnováhu a obnovu v organizme, sú proteolytické enzýmy. Tieto štiepiace enzýmy zabezpečujú rozloženie bielkovinových zložiek, ktoré sa dostali z krvnej plazmy do tkanív, kde iniciovali opuchnutie postihnutého a poraneného miesta.

Súčasne tieto proteolytické enzýmy dokážu štiepiť zápalové látky tzv. mediátory zápalu, čím znižujú bolesť. Majú obrovskú schopnosť nielen tlmiť bolesť, ale i eliminovať cudzie elementy, obnoviť tekutosť krvi a zároveň nastoľujú zdravý-rovnovážny stav organizmu.

Každé poškodenie začína akútnym zápalom, ktorý môže trvať niekoľko hodín alebo dní. Postupne prechádza do zahojenia tkaniva pomocou fibroblastov. Rana sa zacelí a vytvorí sa jazva. Toto je lepší prípad vzniku zápalu, kedy poškodenie nespôsobuje okolité prípadne ďalšie poškodenia orgánov. Zápal je signál organizmu, ktorý ak sa nerešpektuje môže prerásť do chronického zápalu.

Zápal treba riešiť skôr, ako spôsobí vážne komplikácie

Zápal je dôležitý fyziologický proces, ktorý organizmus využíva na ochranu pred infekciami, zraneniami a inými škodlivými podnetmi. Avšak, je dôležité riešiť zápal čo najskôr, pretože ak pretrváva dlhodobo alebo sa stáva chronickým, môže spôsobiť vážne komplikácie a ovplyvniť celkové zdravie. Prírodný enzým Serrapeptáza sa vďaka svojej schopnosti rozkladať bielkoviny (proteíny) javí ako účinný pri riešení zápalov.

Serrapeptáza sa tvorí v tele priadky morušovej, ktorá ho používa na rozklad morušových listov, ktorými sa živí, ale aj na rozpúšťanie svojich zámotkov z pevných vláken (používaných na výrobu hodvábu), keď sú pripravené stať sa motýľom.

(Zdroj: AdobeStock)

Klinické štúdie potvrdzujú, že Serapeptáza má jedinečné účinky:

Rozkladá neživé, odumreté časti buniek v organizme, ktoré spôsobujú zápal.

Zmierňuje chronické zápalové ochorenia i autoimunitné ochorenia.

Zrieďuje tekutiny vytvorené zápalovým procesom, prispieva k ich odstráneniu, a tým zmierňuje zápal a podporuje obnovu tkaniva.

Zrieďuje a rozpúšťa hlieny , a tak pôsobí mukoliticky.

Blokuje v tele uvoľňovanie látok, ktoré vyvolávajú v zapálenom tkanive pocit bolesti a spôsobujú opuch.

Čistí krv od nadmerného množstva fibrínu , ktorý zahusťuje krv a vytvára krvné zrazeniny. Tým, že prispieva k zachovaniu priechodných ciev, znižuje riziko ich nebezpečného upchávania.

Urýchľuje hojenie rán po úrazoch a operáciách.

Urýchľuje rekonvalescenciu pri zraneniach ako sú poranenia šliach a svalov, zápaly či podvrtnutia.

Zlepšuje liečbu antibiotikami tým, že rozkladá ochranný bakteriálny biofilm chrániaci telo baktérie.

Vedeli ste, že enzým Serrapeptáza sa často označuje aj ako prírodné antibiotikum? Dokáže totiž rozpúšťať hlieny a eliminovať zápal spojený s bolesťou. Preto sa jej užívanie odporúča aj počas infekcie dýchacích ciest.

Ako si vybrať Serrapeptázu?

Serrapeptáza sa využíva pri výrobe rôznych produktov pre skvalitnenie zdravia organizmu. Mnohé spoločnosti teda ponúkajú produkty s obsahom tohto účinného enzýmu, ako si však vybrať správne a na čo si dať pri výbere pozor?

obsah účinnej látky,

spracovanie a forma produktu s ohľadom na využiteľnosť pre organizmus,

pridané látky.

Spoločnosť Kompava vyrába priamo na území Slovenska produkt Serrapeptase Plus s obsahom až 110 mg účinnej látky v jednej kapsule, čo predstavuje až 250 000 SPU (Serratiopeptidase Units – enzymatických jednotiek).

(Zdroj: AdobeStock)

Účinná látka je spracovaná v kvalitnej acidorezistentnej kapsule. Bez tejto kapsule by nebolo vstrebávanie dostatočne účinné vzhľadom na to, že prechod kapsúl tráviacim traktom narúša pôsobenie žalúdočných štiav. Acidorezistentná kapsula zabezpečí rozpúšťanie serrapeptázy až v tenkom čreve, a tak zabezpečí maximálne využitie a prienik serrapeptázy do organizmu.

Serrapeptáza je navyše obohatená o vlákninu inulín, ktorá zvyšuje vstrebávanie a tiež podporuje správne fungovanie tráviaceho systému.

Serrapeptase Plus môžete teraz navyše získať s výnimočnou zľavou pre čitateľov.

