November je ideálny čas na predĺžený víkend v kúpeľoch

Môžete sa nechať šedivosťou a chladom týchto dní pohltiť a splynúť s nimi mentálne aj fyzicky a „nejako tú zimu prežiť.“ Avšak, lepším riešením je podľa nás zaujať aktívny postoj a zabrániť tomu, aby ste sa až do jari prevaľovali ako uzimená a vyčerpaná kôpka nešťastia. Keď nechcete liezť na nervy sebe a všetkým okolo seba, baľte kufor a vyrazte na do tepla. Prepočítavate? Nejako vám to na veľké cestovanie nevychádza? Do tepla sa dá ísť aj na Slovensku.

Blahodarné teplé kúpele a procedúry, ktoré zo značnej časti fungujú aj vďaka fyzikálnemu pôsobeniu tepla si môžete dopriať vo vychytenej a reprezentatívnej ostrovnej destinácii vzdialenej len hodinku jazdy autom od hlavného mesta. Na piešťanský Kúpeľný ostrov vstúpite unikátnym Kolonádovým mostom, ktorý je zároveň najdlhším krytým mostom na Slovensku. Razom sa ocitnete v inom svete a keď ste pred príchodom čo i len na minútu váhali, či sa vám podarí naladiť sa na dovolenkovú vlnu, vaše pochybnosti sa rozplynú. Pokoj kúpeľného parku vás bez slov zoberie za ruku a vy ho s dôverou budete nasledovať. Privedie vás do ešte teplejšieho a prívetivejšieho objatia vzácnych prírodných zdrojov, ktoré z Piešťan spravili svetoznámu kúpeľnú destináciu a prvú voľbu tých, ktorí hľadajú pre seba to najlepšie.

Aha, veď vy tu nie ste sami!

Aj ste pozabudli na to, že ste sem prišli s celou rodinou? Ani sa vám nečudujeme. V trojhviezdičkovom hoteli Splendid, ktorý ponúka celodenný bohatý All inclusive, animačné programy, herňu a program pre deti aj zabudnete, že ste rodičmi a veľká časť vašich povinností prejde do láskavých rúk personálu hotela. A nemáme tým na mysli len varenie a zabávanie vašich najmenších. Práve to „zabávanie vašich najmenších“ je veľkým plus. Kým sa animátori v herni postarajú o zábavu detí, vy si môžete zájsť do tepla na niektorú z vychýrených kúpeľných procedúr. Odporúčame neváhať a siahnuť rovno po Zrkadlisku a Bahnisku. Oboje nájdete v kúpeľnom dome Irma, ktorý je postavený v secesnom štýle a vďaka kupolovitému interiéru a vitrážam ho pozná minimálne z fotografií každý.

Rezervujte si pobyt v rodinnom All inclusive hoteli Splendid a užite si teplo aj v novembri.

Môžete zvoliť aj iný prístup - hneď, ako sa ubytujete v tomto príjemnom rodinnom hoteli, môžete začať rozmýšľať, či sa trochu natiahnete a vybalíte, alebo rovno pôjdete opáčiť niektorý z bazénov či uloviť si niečo pod zub a nejakú spoločenskú hru, ktorú by ste si stihli pred večerou zahrať. Tak či onak, prerušením rutiny a rodinnou minidovolenkou na Kúpeľnom ostrove nemôžete nič pokaziť.

Pobyt v kúpeľoch vám a aj vašim najbližším prospeje hneď v niekoľkých ohľadoch. S príchodom chladnejších mesiacov a s ubúdaním fyzickej aktivity sa radi ozývajú bolesti svalov a kĺbov. Už 20 minútový kúpeľ v teplej vode, navyše, ak je obohatená o minerálne látky zvýši cirkuláciu krvi, čo uľaví od bolesti. Zvýšená cirkulácia krvi znamená aj rýchlejší pohyb lymfy, čo má blahodarné imunostimulačné účinky. V neposlednom rade pobyt v teplej vode spôsobuje v organizme aj ďalšiu želanú aktivitu a to vyplavovanie hormónov šťastia, ako sa ľudovo hovorí endorfínom. Ono sú to v podstate telu vlastné opioidy, ktorých hladina ovplyvňuje kvalitu spánku, vnímanie bolesti a tiež pocit šťastia. Keby sa vám tej radosti zdalo málo, vyberte sa na komentovanú vychádzku Piešťany podľa Wintera a to každú sobotu takmer až do konca novembra, užite si divadelnú komédiu Rita alebo príďte na Kúpeľný ostrov v polovici novembra a zažijete michelinskú večeru s Petrom Duranským v priestoroch reštaurácie 5* hotela Thermia Palace, do ktorého si pri tej príležitosti môžete odskočiť._ Teplo, ktoré je súčasťou takmer každej zo 60 procedúr zjednodušuje prienik minerálnych látok z vody a bahna do pokožky a pohybového ústrojenstva. A presne toto potrebujete v chladných mesiacoch. Oddýchnite si a vyhrejte sa hoci aj len počas predĺženého víkendu s celou rodinou v hoteli Splendid. Na rodinnú dovolenku sa nemusíte vybrať len v exponovaných časoch blížiacich sa Vianoc a Nového roka, ale môžete si ju v pokoji a bez zhonu dopriať už v novembri.

