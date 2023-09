Šoko sa nezdá! Jeho trik s mincou v mrazničke je geniálny, skúste ho tiež!

Hanku Závodnú a Juraja Tabačka zaujala v predajni Planeo kombinovaná chladnička s mrazničkou Philco PCD 3132 ENFX. (Zdroj: Philco)

Staršie spotrebiče nás môžu občas veľmi nepríjemne prekvapiť. Napríklad keď začne haprovať taká chladnička či mraznička, raz-dva sa to môže prejaviť aj zdravotnými problémami. Kolísajúca teplota v mrazničke spôsobí, že potraviny sa mierne rozmrazia a opäť zmrazia, ani o tom netušíte. Ako však zistíte, že sa toto deje? Trik s mincou nám prezradil moderátor Juraj Šoko Tabaček:. „V mrazničke necháte zamrznúť misku s vodou, na vrch ľadu položíte mincu, misku dáte späť do mrazničky a pravidelne ju kontrolujete. Keď je minca zrazu pod ľadom, znamená to, že ste vám mraznička hapruje, alebo nakrátko vypadla elektrina. Keď je miska na dne, výpadok elektriny bol dosť dlhý a potraviny v mrazničke treba skontrolovať.“

Aktívne uhlie pohltí pachy v chladničke

Hanka Závodná, tvár najrozšírenejšej siete elektropredajní PLANEO, zas pridáva tip proti zápachu v chladničke. „Túto fintu mám od svojej mamy a funguje perfektne. Využívala som ho v časoch, keď som bývala v podnájme a mali sme tam starší spotrebič,“ spomína Hanka. Čo jej mama poradila? „Občas sa nám stalo, že chladnička nepríjemne zapáchala a nemali sme čas hneď ju umyť. Vtedy stačí dať do misky aktívne uhlie, známe aj ako živočíšne uhlie, a o chvíľu bolo po nepríjemnosti.“

Expertka na chladničky odporúča Philco

„Obe finty sú isto zaujímavé a užitočné. Výpadok elektriny zistíte aj na ostatných spotrebičoch v domácnosti, takže keď vám začne robiť chladnička alebo mraznička problémy, odporúčam radšej poobzerať sa čo najrýchlejšie po novom spotrebiči,“ hovorí Beáta Gieciová z predajne PLANEO v Bánovciach nad Bebravou. Podľa jej slov ponúkajú dobrý pomer cena – výkon napríklad chladničky a mrazničky Philco.

„Na výber máte aj luxusné americké chladničky, obľúbené kombinované chladničky s mrazničkou, klasické jednodverové chladničky, ako aj zásuvkové alebo truhlicové mrazničky. Vyznačujú sa kvalitnými materiálmi, čistým dizajnom, pri niektorých typoch aj 10-ročnou zárukou na motor a cenovou dostupnosťou. Preto patrí Philco k najobľúbenejším značkám, predávaných v našich predajniach,“ pridáva poznatok z praxe skúsená vedúca predajne.

