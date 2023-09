KATASTROFÁLNY stav dopravy na Slovensku: Nedokončené diaľnice či chátrajúce železničné trate! Kedy príde zmena?

(Zdroj: Martin Pekár)

BRATISLAVA - Situácia s dopravou na Slovensku je skutočne alarmujúca. Problémom nie sú len nedokončené dôležité úseky, ale najmä chátrajúce železničné trate, zničené cesty či mosty v havarijných stavoch. Podľa Martina Pekára je načase pristúpiť k radikálnej zmene, ktorá Slovensku pomôže opäť vybudovať cestné komunikácie a zlepšiť im život. Súčasné vlády však namiesto investovania do kľúčových bodov neuvážene míňali financie štátu. Preto sa rozhodol povedať rázne ”DOSŤ” a kandidovať do politiky so stranou Progresívne Slovensko.