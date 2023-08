Hody Trebatice budú tento rok trojdňové, zahrajú HEX, Gladiator aj Zuzana Smatanová!

(Zdroj: Hody Trebatice)

Festival Hody Trebatice vypukne 18. až 20. augusta 2023! Na Motokárovej dráhe v dedinke neďaleko Piešťan zahrajú kapely HEX, Gladiator, Slobodná Európa, AYA, Smola a Hrušky, český pesničkár Pokáč aj speváčka Zuzana Smatanová, ktorá má v kapele novinku! Hody budú tento rok dokonca trojdňové. Do Trebatíc pozývajú organizátori fanúšikov zo zrušeného festivalu v Jaslovských Bohuniciach, stačí sa preukázať pôvodnou vstupenkou. Príďte zažiť super atmosféru, kolotoče aj skvelú gastrozónu, brány festivalu sa otvárajú o 14:00 hodine!

Hody Trebatice ponúkajú už tradične super zábavu, atrakcie aj sprievodný program pre celú rodinu. Fanúšikovia sa môžu tešiť na trojdňový maratón dobrej hudby všetkých žánrov a skvelú atmosféru.

„Pridať tretí deň sme sa rozhodli minulý týždeň, a to z dôvodu zrušenia festivalu v Jaslovských Bohuniciach kvôli nepriaznivému počasiu. Fanúšikovia, ktorí majú zakúpené vstupenky do Jaslovských Bohuníc, ich môžu použiť v Trebaticiach. Práve preto sme do Trebatíc pridali koncerty skvelej speváčky Zuzany Smatanovej a skupiny Smola a Hrušky. Takže budeme žúrovať a baviť sa úplne celý víkend,“ pozýva organizátor festivalu Dušan Drobný.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Hody Trebatice)

Tento rok príde na Hody Trebatice aj český hosť! Na festivale vystúpi obľúbený pesničkár Jan Pokorný alias Pokáč, ktorý hrá na gitaru a ukulele. Fantastickú atmosféru vytvoria kapely HEX, Gladiator, Slobodná Európa, AYA, Smola a Hrušky, Alkehol, Bullet Holes, Duchoňovci či Cico Band. Pre malých pripravili organizátori špeciálny detský program. V rámci neho vystúpia v nedeľu bosorky z Veľkého Klíža, ktoré zaspievajú aj úspešnú skladbu od kapely Heľenine Oči. Na festival sa teší aj charizmatická speváčka Zuzana Smatanová, ktorá má v kapele novinku!

„Hody v Trebaticiach sú jedna z mojich najobľúbenejších akcií v lete. Aktuálne mám s kapelou vynovený program, hrám tohtoročné nové single Tajomstvo aj Gravitácia. A samozrejme aj staré pesničky, ktoré ľudia veľmi dobre poznajú. Máme v kapele nového klávesáka, tak sa tešíme, že zažíva s nami prvé festivalové leto. Pripravujem v štúdiu nové pesničky, ktoré fanúšikom do konca roka ešte predstavím,“ teší sa Zuzka Smatanová.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Hody Trebatice)

Nenechajte si ujsť skvelú zábavu a zmes všetkých hudobných žánrov 18. až 20. augusta 2023 na Hodoch Trebatice. Čakajú vás kolotoče a fantastická gastrozóna. Brány festivalu sa otvoria v piatok o 14:00 a uzavrú sa v nedeľu o 23:30. Možnosť stanovania je rovnako ako aj minulý rok na parkovisku a je bezplatná. Upozorňujeme však návštevníkov, že stanovanie je na vlastnú zodpovednosť. Permanentka na tri dni bude na mieste konania stáť 25 eur, za jeden deň zaplatíte 20 eur a ZŤP 15 eur. Vstupenky na festival si môžete kúpiť v sieti Prepredaj.sk.

Aktuálne informácie nájdete na https://www.hodytrebatice.sk/ a na facebookovej stránke https://www.facebook.com/hodytrebatice/

-reklamná správa-