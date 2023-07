V horúčavách môže ublížiť zvieratám aj nevinné aportovanie i bazén na záhrade

Posledné dni nám priniesli vo viacerých častiach Slovenska veľmi teplé až horúce počasie. S horúčavami tak prichádzajú aj upozornenia a rady, ako sa človek má chrániť pred nebezpečenstvom, ktorému sa vystavuje, ak si nedá pozor. Našu pozornosť však potrebujú o to viac v týchto dňoch aj zvieratá, či už domáce, hospodárske, ale aj voľne žijúce v prírode, ktoré k nám zablúdia na záhradu. Mnohí majitelia sa napríklad mylne domnievajú, že k prehriatiu môže dôjsť len, keď je zviera uzavreté v malom priestore, napríklad v aute. No najčastejšou príčinou býva prehriatie práve vonku, keď má zviera nadmernú fyzickú aktivitu v čase veľkých horúčav. Je dôležité, aby majiteľ myslel aj za zviera a usmerňoval jeho konanie. Prípady popálenín, či prehratia spôsobené ponechaním zvieraťa v aute sa vyskytujú čím ďalej, tým menej.

“V Univerzitnej veterinárnej nemocnici UVLF v Košiciach sa najčastejšie stretávame s prípadmi prehriatia najmä u plemien s krátkou lebkou a malým ňufákom . Sú to väčšinou francúzske buldočky alebo mopsy. Keďže tieto psy majú sťažené dýchanie a prúdenie vzduchu aj za normálnych okolností, v prípade vysokých teplôt a zvýšenej fyzickej aktivity môže dôjsť ľahko k prehriatiu a kolapsu z nedostatku kyslíka aj po krátkej niekoľko minútovej aktivite,” vysvetľuje MVDr. Martina Karasová z Kliniky malých zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a pokračuje,”Niektoré psy sú tak zamerané na obľúbenú fyzickú aktivitu, že si nedokážu samy dať pauzu, aj keď už prekročia únosnú mieru a môže ľahko dôjsť k prehriatiu. Preto musí majiteľ takúto aktivitu kontrolovať, psovi dávať dlhšie prestávky v tieni a zabezpečiť mu dostatok pitnej vody. Aj keď to spočiatku vyzerá tak, že pes tréning zvláda bez problémov, zlom môže nastať veľmi rýchlo, bez predošlých varovných signálov.”

A hoci na klinike evidujú len málo prípadov prehriatia zvierat kvôli nedôslednosti majiteľa, napr. ponechaním psa v aute, stále sú ľudia, ktorí situáciu podcenia, “odbehnú len na pár minút” a zviera nechajú v aute. Aj ak necháme auto pod stromom či v tieni, vnútorná teplota sa pri horúčavách zvýši veľmi rýchlo a stáva sa pre zviera životu ohrozujúce. Preto, ak uvidíte v aute trpiace zviera, môžete mu pomôcť aj vy, zavolajte políciu, ktorá zviera vyslobodí.

V horúcich dňoch netreba zabúdať ani na voľne žijúce zvieratá. Najmä v mestách majú veľký problém dostať sa k vode. Ježkom, veveričkám alebo vtákom, ktoré sa pohybujú na zemi, môžeme pomôcť plytkou miskou vody. Vložte však do nej pár kamienkov, aby z nej mohol vyliezť hmyz, ktorý sa potrebuje takisto napiť.

Pre iné druhy vtákov môžete zavesiť na konár napájačku alebo hlbšiu misku s kamienkami. Vodu sa vždy snažte umiestniť do tieňa a nezabudnite ju pravidelne vymieňať, aby sa nestala zdrojom chorôb. V mestách sa môžeme počas horúcich dní stretnúť s mláďatami dážďovníkov, ktoré majú hniezda v dutinách najmä na panelákoch. Ak sa priestor s hniezdom príliš rozhorúči, mláďatá vyskakujú z hniezd ešte pred tým, než vedia lietať a sú schopné samostatného života. Narozdiel od iných vtákov ich rodičia mimo hniezdo už nenájdu a nebudú sa o ne starať. V takýchto prípadoch je potrebné kontaktovať Štátnu ochranu prírody alebo záchrannú stanicu a poradiť sa o ďalšom postupe.

“U voľne žijúcich zvierat nie je vždy jednoznačné, čo je príčina ich zhoršeného stavu, platí to hlavne v pri takýchto prípadoch, kedy sa do záchrannej stanice dostanú dehydrované, zoslabnuté jedince bez evidentných zranení. Dôležité ale je povedať, že vtáky by sa nemali nikdy napájať nasilu, majú dýchací otvor v zobáku na jazyku a neodbornou manipuláciou sa dajú veľmi ľahko zadusiť," odporúča Adriana Hološková zo Záchrannej stanice pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom a dodáva,” O radu treba vždy požiadať Štátnu ochranu prírody alebo záchrannú stanicu”.

Dôležité je spomenúť aj to, aby si ľudia zabezpečili vodné plochy, ktoré majú na záhradách. Práve kvôli nedostatku zdrojov vody sa zvieratá snažia napiť aj z bazénov, sudov alebo krhiel. Všetky tieto miesta sa pre ne môžu stať pascou, z ktorej sa nevedia dostať von. V obchodoch sa dajú už kúpiť špeciálne plaváky, na ktoré vedia žaby, vtáky, ale aj hmyz vyliezť, ale úplne postačí aj doska ponorená do vody.

Ako teda môžeme pomôcť zvieratám počas horúcich dní?

​​Nenechajte ho v aute ani na minútu.

Neprechádzajte sa po horúcom chodníku, venčiť v neskorších hodinách a na trávnatých plochách a v tieni.

Zdržiavajte sa vo vnútri, no nenechávajte zvieratko v izbe, kde páli slnko.

Zabezpečte zvieraťu tieň.

Vyhýbajte sa fyzickej záťaži - hru odložiť na neskoršiu hodinu.

Ochladzovať zviera postupne, ideálne na vôdzke, postupne - labky, trup - nenechať ho skočiť do vody naraz,

Kontrolujte dostatok pitnej vody, prípadne pridajte do misy aj kocky ľadu.

Podložte pod zviera studenú podložku alebo mu dajte na zem vlhký uterák (neprikrývajte ho ním).

Pripravte bazénik s vodou alebo poskytnite miesto na chladnej dlažbe v kúpeľni.

Čistite hydine pravidelnejšie podstielku, ktorá by nemala mať hrubú vrstvu zbytočne produkujúcu teplo.

Zabezpečte vodné plochy na záhrade - vložte do nich plavák alebo dosku, aby mohli vtáci, žaby alebo hmyz po nich liezť.

Naplňte plytkú misku z vodou pre ježkov, veveričky či vtáky pohybujúce sa po zemi.

Zaveste na konár napájačku alebo hlbšiu misku s kamienkami pre lietajúce vtáky.