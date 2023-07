Haberu a TEAM do konca roka nikde inde neuvidíte. Aké pecky chystá CIBULA FEST?

Už len niekoľko dní zostáva do najväčšieho česko-slovenského festivalu CIBULA FEST, ktorý v termíne 21. – 23. júla napíše už svoju 14. kapitolu svojej histórie. Podľa všetkého bude tou najsilnejšou, akú kedy jeho návštevníci zažili. Na letisku v Holíči totiž organizátori pripravili program, aký ešte nikdy na tomto festivale nebol.

Navyše, pre Haberových fanúšikov z Česka aj Slovenska bude CIBULA FEST až do konca roku jedinou možnosťou vidieť jeho koncert naživo. Okrem porotcovského kata z najsledovanejšej speváckej súťaže sa na Záhorí predvedie v plnej sile počas trojdňového programu aj Kabát, Pavol Habera a TEAM, Tublatanka, Horkýže Slíže, Mirai, Tomáš Klus, No Name, Kali, Sima, Traktor, Peter Nagy a Indigo, Majself, Harlej, Heľenine oči a mnoho ďalších. Oproti minulým ročníkom je novinkou aj plnohodnotný program počas nedele.

Súčasťou nedeľného line upu bude v popoludňajších hodinách aj program pre deti či Potulná galéria s koncertom Mateja Táleho a výstavou, ktorej cieľom je upozorňovať na dezinformácie a potrebu kritického myslenia. „Potulná galéria v malom nákladnom aute vyráža do škôl, detských domovov a na festivaly v regiónoch Slovenska s koncertným turné, výstavou a workshopom. Bojujeme proti dezinformáciám a upozorňujeme na potrebu učiť sa kriticky myslieť predovšetkým u mladých ľudí, ktorí sú na sociálnych sieťach pravidelne vystavovaní manipuláciám, hoaxom a polopravdám,“ hovorí o Potulnej galérii kurátor projektu Juraj Čarný.

Nedeľný program by chceli organizátori venovať aj deťom. „Vystúpi Veseluška a Berušky, deti si budú môcť zaskákať na veľkých skákacích hradoch, užijú si 26-metrovú džungľu, opičiu dráhu, maľovanie na tvár, absolvujú remeselné dielničky, koncerty, zahrajú sa s farebným pieskom či zatancujú na bublinkovej diskotéke. Pre všetky deti do 10 rokov je vstup v sprievode rodičov zdarma a rovnako ani za detské atrakcie nebudú platiť absolútne nič,“ povedal organizátor festivalu Vladimír Chrenka.

Pre návštevníkov, ktorí sa rozhodli využiť na prenocovanie stanové mestečko, budú pripravené aktivity na trávenie voľného času v podobe vodného futbalu, volejbalu a ďalších športov, sprchovacie boxy s teplou vodou, uzamykateľné boxy na úschovu osobných vecí, nabíjacie boxy na mobilné telefóny, stánok s občerstvením, kde budú podávané aj raňajky. „Stanové mestečko bude umiestnené mimo areálu festivalu, avšak bude oplotené v jeho bezprostrednej blízkosti so samostatným vstupom,“ dodal Chrenka.

Vstupenky na festival aj do stanového mestečka je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Viac info na www.cibulafest.eu.

