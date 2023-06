Paganini medzi popovými hviezdami: Zvodný David Garrett vystúpi v Slavkove u Brna

Talentovaný husľový virtuóz David Garrett dokáže zahrať 13 tónov za sekundu a popri tom stíha na pódiu predvádzať doslova divadelné scény. Z jeho sexi výrazov a zvodných blond vlasov padajú ženy do kolien. A my sa vôbec nečudujeme! Rocková duša ukrytá v anjelskom tele robí z Davida svetovú superstár.

Slávu, ale nezískal zo dňa na deň. David Garrett tvrdo pracoval, aby sa stal husľovým Olympom. Spolu s otcom denne pracoval a jeho detstvo bolo plné disciplíny. Narodil sa do rodiny nemeckého právnika a americkej primabaleríny. Už ako 4 ročný začal hrať na husliach. Svoju prvú veľkú cenu získal len o rok neskôr, a ako sedem ročný začal študovať na konzervatóriu. V desiatich rokoch bol David na pódiu s najväčšími medzinárodnými orchestrami. Neprehliadol ho ani vtedajší nemecký prezident, Richard von Weisäcker, ktorý jedenásťročnému Davidovi daroval jeho prvé husle značky Stradivari.

Svoj talent rozvíjal štúdiom v Londýn, aj v spolupráci s britskou huslistkou Idou Haendel. Prívlastok zázračného dieťaťa ho sprevádzal až do 20tích rokov, kedy sa rozhodol odísť študovať Juilliard School of Music do New Yourku a zanechal koncertovanie klasickej vážnej hudby. Život a štúdium v New Yourku neboli vôbec jednoduché. Zarábať si musel, ako vede, a tak ste mohli Davida vidieť ako pouličného hudobníka či modela. Práve New Your sa stal miestom, kde vznikol nový klasický žáner, crossover, v ktorom sa spája virtuózna husľová tvorba svetových virtuózov a súčasná populárna hudba. Neobyčajné spojenie zdanlivo nespojiteľnej hudobnej kombinácie urobilo z Garretta známejšieho ako kedykoľvek predtým.

O tom, že David dokáže zaujať niet žiadnych pochýb. V rokoch 2008 - 2010 bol dokonca držiteľom Guinnessovho rekordu, zapísaný ako najrýchlejší huslista sveta. Za 1 sekundu dokáže zahrať až 13 tónov. Talentovaný huslista neušiel ani pozornému oku režisérovi Bernardovi Rosemu, ktorý ho obsadil do autobiografického filmu “Paganini: The Devil´s Violinist”. Kto by mohol lepšie stvárniť legendárneho Niccòla Paganiniho ako David Garrett?

V roku 2011 vystúpil David pre kráľovskou rodinou na Royal Variety Performance. Ani tu nepoprel svoju originalitu a zahral cover verziu skladby “Smells Like Teen Spirit” od Nirvany.

Spôsob akým David hrá na husliach doslova vyráža dych. Jeho sklabdy získavajú úplne iné rozmery a poslucháčov si nenásilne podmania. Jedným z jeho najpopulárnejších hudobných projektov je “Rock symphonies”.

Po úspešnom turné “Alive - my Soundtrack” v roku 2022 otvára David Garrett novú kapitolu s príznačným názvom ICONIC. Album je inšpirovaný legendárnymi huslistami, ktorých diela Garretta nadchli už ako dieťa. Hudbu od Bacha, Schumanna, Dvořáka a mnohých ďalších spracoval David, spolu s orchestrom Francka van der Heijdena, pre husle, gitaru a orchester.

David Garrett bude po prvýkrát koncertovať za účasti gitary, basgitary a 21 členného orchestra.

Po celom svete obdivovaný a milovaný husľový mág, doteraz získal 25 zlatých a 17 platinových ocenení. Nový album ICONIC, ktorý vyšiel 4. novembra 2022 sa okamžite dostal na 4. miesto nemeckého albumu Pop-Charts, čo je na klasický album mimoriadny úspech. Jedna z najobľúbenejších skladieb, Danse Macabre, má na youtube.com viac ako 212tisíc vzhliadnutí. David Darrett vyráža na svetové turné s týmto albumom pod názvom ICONIC TOUR 2023. Určite si nenechajte ujsť koncert Davida Garretta, ktorý bude 11. augusta 2023 v záhradách Zámku Slavkov (Slavkov u Brna). O Davidovi je známe, že na svojich koncertoch vystupuje s mnohými ďalšími talentovanými hudobníkmi. K dokonalému umeleckému zážitku v Slavkove prispeje aj kapela Fragile.

