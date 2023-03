Povedzte áno najbláznivejšej komédii roka. Alibi na mieru je späť!

V prvom filme Alibi na mieru sa francúzski tvorcovia voľne inšpirovali skutočným škandálom z roku 2015. Hackeri vtedy ukradli dáta svetoznámej zoznamke pre zadaných Ashley Madison a informácie o neverníkoch vypustili do sveta. Nechýbali medzi nimi ani známi politici či biznismeni. Hlavný hrdina Greg (Philippe Lacheau) v komédii prevádzkuje agentúru s názvom Alibi na mieru, ktorá dokáže ľuďom zabezpečiť alibi v akejkoľvek nepríjemnej situácii. Chcete ísť na futbal namiesto večere s príbuznými? Uliať sa z práce? Máte aféru? Milenca či milenku? Alebo len túžite mať na chvíľu pokoj od všetkých a všetkého? Nemusíte nič zatĺkať, my to ututláme, to je marketingové heslo, ktorým Greg láka potenciálnych klientov. A že ich nie je málo... Podnikanie mu ide ako po masle, všetko sa však nečakane zamotá vo chvíli, keď zistí, že otec ženy jeho snov, krásnej Flo (Élodie Fontan), do ktorej sa Greg bezhlavo zamiloval, je jedným z jeho zákazníkov. A čoskoro mu má pripraviť nepriestrelné krytie na víkendové zálety. Lavína šialených udalostí, problémov a zvratov na seba nenechá dlho čakať.

Pokračovanie s názvom Alibi na mieru 2 sľubuje ešte bláznivejší a ešte uletenejší príbeh. Po udalostiach z prvého dielu Greg zavesil svoje podnikanie na klinec a sľúbil Flo, že jej už nikdy nebude klamať. Jeho život upadol do príjemnej rutiny a stal sa možno až príliš nudným. Ale nie nadlho. Všetko sa začína komplikovať, keď sa rozhodne požiadať svoju vyvolenú o ruku. Flo a budúci svokrovci by radi spoznali Gregových rodičov, lenže jeho otec je tak trochu kriminálnik a mama zase hviezda erotických filmov a k tomu neznesiteľná hysterka. Navyše sú rozvedení a navzájom sa neznášajú. Greg sa obáva, že táto „vražedná“ kombinácia môže zničiť celú svadbu. Neostáva mu preto nič iné, než so svojimi starými parťákmi (Julien Arruti, Tarek Boudali) opäť otvoriť agentúru a nájsť si ako posledné alibi reprezentatívnejších falošných rodičov.

Situácia je zachránená, avšak len dovtedy, kým sa na svadbe neobjavia tí skutoční. Greg spanikári, rýchlo si najme falošnú nevestu a usporiada pre rodičov druhú svadbu v dome u susedov. Ako toto môže dopadnúť? To vám neprezradíme, isté však je, že sa môžete tešiť na štedrú nádielku bláznivých situácií, geniálne vtipných nápadov, šialených gagov a vtipov, po ktorých vám budú tiecť prúdom slzy od smiechu. Pripravte si bránice, začína sa najdivokejšia komediálna jazda tohto roka!

Philippe Lacheau a jeho traja priatelia patria k najúspešnejším francúzskym komediálnym tvorcom, ktorým sa podarilo preraziť i mimo rodnej krajiny. Filmy ako Alibi na mieru, Prázdniny all exclusive, Vezmi si ma, kamoš či minuloročná paródia na superhrdinské blockbustery s názvom Badman si získali aj srdcia slovenských divákov. Posledný spomenutý film dokonca mnohí recenzenti považovali po technickej stránke za oveľa lepšie zvládnutý film ako niektoré skutočné komiksovky. Náročná výprava s množstvo kaskadérskych kúskov a prepracovaných digitálnych efektov patrí pritom k poznávaciemu znameniu tvorby štyroch Francúzov a z tejto dráhy nevybočuje ani novinka Alibi na mieru 2.

„Na našich filmoch sa mi páči, že divákov priťahujeme prísľubom komédie, ale ako nečakaný bonus, také milé prekvapenie, im k tomu ,pribalíme‘ aj akciu a dobrodružstvo,“ hovorí Philippe Lacheau a dodáva, že pre výsledný efekt idú spolu s ostatnými členmi partie neraz až za hranice svojich možností: „Vždy som ochotný skúsiť nakrútiť všetko, čo sa dá urobiť aj v reálnom živote, bez použitia trikov, pretože mám pocit, že výsledok je potom vtipnejší. Napríklad v komédii Prázdniny all exclusive sme naozaj všetci skákali s padákom, pretože som vedel, že tá scéna by nevyzerala dostatočne autenticky, keby bola vytvorená pomocou špeciálnych efektov – na zelenom plátne. To isté sme robili aj počas natáčania filmu Alibi na mieru 2.“

Komédiu Alibi na mieru 2 si už čoskoro budete môcť vychutnať v kinách s českým dabingom. Na najväčší filmový úlet tohto roka sa môžete tešiť už 30. marca 2023. Film prinesie na veľké plátna distribučná spoločnosť BONTONFILM.

