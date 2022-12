Ego vyzýva do súťaže s glo™. Viezol sa v hlavnej výhre – luxusnom elektromobile BMW

„Bolo to úžasné – to zrýchlenie je pri elektromobiloch fakt vzrušujúce,“ hovorí spevák hitu Žijeme len raz. Ak si však myslíte, že si ho kúpil ako darček na Vianoce, ste na omyle. Len ho trochu prevetral a predhrial sedadlo vodiča novému majiteľovi. Toho zatiaľ nepoznáme, ale možno sa ním staneš práve ty!

Luxusný elektromobil BMW iX3 je totiž hlavnou výhrou v súťaži Presadni na elektrinu, presadni na glo™. Stačí si do 31. 12. 2022 kúpiť a zaregistrovať svoje prvé zaradenie na zahrievanie tabaku glo™ - a ste v hre o tento prémiový elektromobil a ďalšie elektrizujúce ceny - 8 elektrických skútrov, 8 elektrobicyklov, 16 batohov so solárnym panelom a 40 solárnych powerbankov. „Všetky ceny sú super, ale to BMW, to je fakt sila! Žiadna víkendová jazda, tu sa bavíme o tom, že sa nejaký šťastlivec stane jeho hrdým majiteľom,“ vysvetľuje Ego.

Galéria fotiek (4) Výhry súťaže Presadni na elektrinu presadni na glo

Zdroj: British American Tobacco

„Progresívny prémiový dizajn a luxusné prvky a doplnky vo výbave, to je imidžová špecialitka, ktorej sa nebudete vedieť nabažiť. Avšak s ohľadom na životné prostredie, ako sa na poriadny elektromobil patrí,“ dopĺňa Ego. Sám sa do súťaže zapojí, BMW je podľa neho ozajstným lákadlom. Výhry budú vylosované postupne, meno šťastného majiteľa elektromobilu BMW sa dozvieme 2. januára 2023.

Ego oceňuje cestu Green Deal, na ktorú Európa vykročila v snahe zmierniť negatívne dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. „Aj rodičov som nahovoril na elektromobil, ja jazdím zatiaľ na hybride,“ hovorí Ego a dodáva: „Nevyhadzovať smeti len tak na zem, poctivo separovať odpad a myslieť ekologicky považujem za samozrejmosť, patrí to k mojej dennej rutine. Aj oblečenie si kupujem také, čo je vyrobené z materiálov s technickými vláknami, aby vydržalo dlho a nemusel som ho kupovať a vyhadzovať ako rýchloobrátkový tovar.“ Byť ohľaduplný k sebe aj k životnému prostrediu považuje Ego za dôležité. Dať štýlovo zbohom spaľovaciemu motoru, ale aj dymu z horiacej cigarety, je jednou zo snáh súťaže Presadni na elektrinu, presadni na glo™. Aj preto sa rozhodol aktivitu podporiť.

O Egovi ste mohli v posledných dňoch počuť aj v súvislosti so strhujúcou multižánrovou skladbou Predefinuj, v ktorej spojili svoje sily hviezdy slovenskej a českej hudobnej scény. Ego v ňom účinkuje spolu s naším husľovým virtuózom Filipom Jančíkom, českou tanečníčkou a violončelistkou Tereziou Kovalovou, českým popovým spevákom Albertom Černým a českou speváčkou s elektrizujúcim hlasom a ohnivo červenou hrivou Zofie Dares. Pieseň, ktorá s prekvapujúcou ľahkosťou prechádza naprieč rôznymi hudobnými žánrami a podmanivo chytá za srdce, vznikla s podporou bezdymovej novinky glo™ HYPER X2.

Špičkové elektrické zariadenie s inovatívnou technológiou na zahrievanie tabaku glo™ HYPER UNIQ je na Slovensku ako bezdymová alternatíva pre dospelých užívateľov nikotínových výrobkov od februára 2022. Len pred pár dňami k nemu pribudla aj novinka s vylepšeným dizajnom a funkciami v prospech ešte vyššieho užívateľského komfortu glo™ HYPER X2. Nech sa vaším prvým zaregistrovaným „gločkom“ v súťaži Presadni na elektrinu, presadni na glo™stane UNIQ s vymeniteľnými bočnými krytmi alebo ikonická X2, v oboch prípadoch vykročíte na cestu pozitívnej zmeny.

Na rozdiel od cigarety totiž „gločká“ tabak nespaľujú, len ho zahrievajú a tak pri ich použití vzniká aerosól s výrazne menším obsahom škodlivých toxínov, než má dym z horiacej cigarety. A to je dobrý dôvod pre dospelých fajčiarov, ktorí nedokážu alebo nechcú prestať fajčiť, aby presedlali na túto bezdymovú alternatívu. Podmienky súťaže a všetky potrebné informácie o zapojení sa do súťaže Presadni na elektrinu, presadni na glo™ nájdete na www.switch2electric.sk

Galéria fotiek (4) Ego s gločkom

Zdroj: British American Tobacco

Celý sortiment zariadení na zahrievanie tabaku z portfólia spoločnosti British American Tobacco, ktorá „gločká“ na slovenský trh prináša, si môžete prísť pozrieť zblízka do glo™ pop-up predajne na Tyršovom nábreží v Bratislave. Na terase vás čaká aj veľkolepá vianočná výzdoba s fotokútikom s tým najkrajším výhľadom na Bratislavu. Práve to môže byť vaša najkrajšia tohtoročná adventná fotka.

Viac informácií o zariadeniach na zahrievanie tabaku glo™ nájdete aj na www.discoverglo.sk a na sociálnych sieťach Facebook a Instagram na konte glo_slovakia.

Galéria fotiek (4) Glo pop-up predajňa na Tyršáku

Zdroj: British American Tobacco

- reklamná správa -