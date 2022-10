Najúspešnejší írsky stand up komik Dylan Moran sa vracia na Slovensko s novou show!

Na Slovensku mal Dylan Moran svoju premiéru v roku 2016 a zaujímavosťou je, že sa najprv zdráhal vôbec prísť. Od organizátorov vieme, že herec si zastávky svojho turné vyberal podľa toho, či sa v danej krajine vysielal spomínaný sitkom Black Books, v ktorom hrá hlavnú úlohu. A keďže seriál sa vysielal len na bratskej stanici ČT, dalo to celkom námahu vysvetliť im, že to je v podstate to isté, akoby sa seriál vysielal aj u nás, pretože Slováci nemajú problém sledovať a porozumieť českej televízii.

S malou dušičkou nakoniec na vystúpenie v bratislavskom Istropolise pristúpil a jeho obavy sa ukázali ako absolútne neopodstatnené takmer okamžite po spustení predpredaja na túto show. Napriek tomu, že sa predaj vstupeniek začal o polnoci, do rána do siedmej bola takmer celá sála vypredaná a tých pár miest, ktoré ešte zostali sa rozchytali behom pár dní.

Galéria fotiek (3) Dylan Moran

Zdroj: Sinibaldi

Predstavenie bolo nakoniec megaúspešné a Dylan Moran zožal neutíchajúci “standing ovation”. Preto, keď sa po dlhých šiestich rokoch rozhodol vyraziť opäť na turné so zbrusu novou show s názvom We Got This, Bratislava bola jednou z prvých dohodnutých zastávok.

Renomované médiá ako The Independent, The Telegraph alebo The Guardian vo svojich recenziách na Dylana Morana nešetria chválou a podľa ich slov sa opäť jedná o výbornú zábavu plnú jeho špecifického čierneho vysoko-oktánového humoru, ktorý je pre neho typickým.

Bratislavské predstavenie sa bude konať 3.3.2023 v nových priestoroch štúdia A4 (bývalá športová hala Mladosť) a vstupenky zakúpite od dnešného dňa exkluzívne v sieti Predpredaj.sk . Predstavenie je odporúčané pre divákov starších ako 15 rokov a prebieha v anglickom jazyku bez prekladov.