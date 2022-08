ROZHOVOR: „Na každom koncerte je Ďuďo s nami a my to cítime,“ tvrdí Yxo a teší sa na jedinečný koncert pre Ďuďa

Vstupenky na koncert v Banskej Štiavnici si môžete kúpiť tu: bit.ly/3zPEOna

Z koncertov pre Ďuďa sa už vlastne stala tradícia. Čím bude tento rok výnimočný?

Fefe: Aj tento rok sa chystáme zaspomínať si s vami na nášho speváka a priateľa tým najlepším spôsobom, akým si môžeme uctiť jeho dielo a život. Pesničkami, ktoré napísal.

Šarkan: Je to v zásade tretí ročník, prvý sme nazvali nultý, lebo sme netušili, že z toho vznikne akási tradícia. Tradícia pripomenutia si Ďuďa na mieste, ktoré mal rád. Pesničkami, ktoré spieval spolu s publikom, ktoré ho milovalo.

Yxo: Pre mňa bude tento večer výnimočný hlavne tým, že bude celý o našom Ďuďovi. Prídu ľudia z celého Slovenska, aby si uctili Ďuďov život. Amfiteáter v Banskej Štiavnici je na takúto intímnu spomienku ako stvorený. Uplynulé dva ročníky tejto spomienky boli na tomto mieste čarovné.

Koncert sa koná v Banskej Štiavnici, ktorú mal Ďuďo rád. Aký k nej má HEX vzťah?

Šarkan: Asi každý z nás má veľa pekných spomienok a zážitkov z tohto magického miesta s neprenositeľným "géniom loci".

Fefe: Banská Štiavnica je čarovné mesto na dne krátera vyhasnutej sopky, ktoré skupina HEX aj jej členovia dlhé roky radi navštevujú. Okrem malebných zákutí a dlhoročných priateľstiev sme tu v posledných rokoch zažili krásne koncerty v miestnom amfiteátri na počesť Ďuďa, ktorý Štiavnicu, tak isto ako celá kapela, miloval.

Yxo: Je to pre mňa jedno z najmagickejších mestečiek na svete. Sám neviem prečo, ale vždy, keď som tam, cítim absolútny pokoj. A je jedno či je leto, či je zima, svieti slnko, alebo prší. V Banskej Štiavnici proste nájdem všetko, čo mám rád.

Ako bude vyzerať koncert? Môžeme sa tešiť na nejaké špeciálne hudobné prevedenia?

Šarkan: Tento rok to bude o špeciálnom playliste. Okrem hitov, ktoré nesmú chýbať "vytiahneme" aj skladby, ktoré bežne nehrávame.

Yxo: Tento ročník bude hlavne o pesničkách, chceme vtiahnuť divákov do toho magického momentu, keď budú znieť pesničky, ktoré Ďuďo napísal, alebo na ktorých sa spolupodieľal. Chceme však Ďuďovi a aj našim fanúšikom zahrať jednu, dve nové pesničky, aby vedel, že jeho odkaz nesieme ďalej a že nás veľa naučil.

Pomáha vám koncertovanie a spoločná radosť s fanúšikmi spomínať na Ďuďa?

Šarkan: Ďuďov spirit je s nami na každom pódiu, či v pesničkách, či pri "svetielkovaní" z publika pri skladbe Keď sme sami. Ale aj pri cestovaní, spaní, cvičení, skladaní. Tvorí to základ DNA kapely HEX.

Fefe: Koncertovanie je pre hudobníkov najúžasnejšou časťou života kapely. Bez živého hrania si nevieme život vôbec predstaviť. Preto dúfame, že aj v Banskej Štiavnici budeme môcť túto radosť zo života a oslavu toho Ďuďovho zdieľať s vami.

Yxo: Na každom koncerte je Ďuďo s nami a my to cítime. A cítime, že si ľudia na neho chodia spomínať spolu s nami prostredníctvom našich pesničiek. Možno to vyznieva ako klišé, ale je to naozaj tak. Výhoda umenia je práve v tom, že po človeku zostáva jeho dielo. Ďuďove zasiahlo nesmierne množstvo ľudí a urobilo ich životy krajšími.

Čo všetko sa v kapele zmenilo za posledné tri roky?

Yxo: Po rane, ktorú nám osud nadelil, sme sa ešte viac zomkli a možno si aj viac uvedomili, aké je to skvelé dávať ľudom radosť a zároveň robiť to, čo nás absolútne napĺňa. Hrať hudbu, tvoriť pesničky je naše poslanie a o to viac sa tešíme, že aj po vyše 30-tich rokoch máme stále čo povedať. Že na naše koncerty chodia stále nové generácie fanúšikov a že ľudia majú radi naše pesničky, či sú to tie staršie, ale aj najnovšie.

Šarkan: Energia na koncertoch, možno aj vedomie, že nie sme tu večne, užívanie si prítomnosti pri koncertoch.

Šarkan do kapely skvelo zapadol. Čím sa na Ďuďa podobá a v čom je iný?

Yxo: Šarkan, ale aj gitarista Lacko Tvrdý prispievajú k zvukovému posunu celej skupiny, nielen na pódiu, ale aj v štúdiu. Nie je to žiadna revolúcia, skôr evolúcia, je to stále HEX. Šarky priniesol na pódium živelnosť. Na druhej strane, keď sa v niektorých momentoch započúvam do jeho spevu, obdivujem na ňom, s akou pokorou pristúpil k pesničkám, ktoré spieval Ďuďo a ako cíti to, ako boli tie spevy vymyslené.

Kapela HEX pracuje na novom albume. Kedy sa môžu fanúšikovia tešiť na jeho vydanie?

Fefe: Od minulej jari pracujeme intenzívne na nových pesničkách. Nahrávali sme v neuveriteľnom štúdiu rodiny Rojkovcov Birdland, ktoré je ukrytá pár metrov od Manínskej tiesňavy, a v štúdiu Pulp s Kubom Hríbikom na Bratislavskej Kolibe. Momentálne sme vo fáze finalizácie väčšiny pesničiek. Na tvorbe nových vecí sa po prvýkrát v histórii podieľali všetci členovia HEXu. Spoločné skúšky a tvorba nás neskutočne zomkli a dali po komplikovaných pandemických rokoch nový zmysel a smer celej kapele. Zo vzniknutých vecí sa ohromne tešíme a dúfame, že tento pocit budú zdieľať aj naši poslucháči.

Yxo: Budeme radi, ak sa album podarí vydať do konca roku 2022. A ak by aj nie, na jar bude určite vonku, keďže väčšinu práce na ňom už máme za sebou. Nechceme sa nikam ponáhľať a chceme, aby bol tento album taký, že za každou jednou pesničkou si budeme všetci stopercentne stáť. Bude to album rôznych polôh a rôznych nálad, ale tak žijeme aj naše životy a v našich pesničkách sa tieto pocity odzrkadlia. Ja osobne sa veľmi teším z toho, ako Fefe prebral žezlo po Ďuďovi, ako sa Šarky zžil s novými pesničkami a ako parádne spieva. Ako nám to proste ako v štúdiu, tak aj na koncertoch parádne šlape.

