Rozlúč sa s letom v Martovciach! Tešiť sa môžeš na hudobné balady aj rockový koncert ikonickej kapely Tankcsapda

Medzi prvými sa na Rozlúčke s letom predstaví predstaviteľ latinskej pop hudby v Maďarsku – Herceg. Na pódiu odznejú jeho najlepšie hity od 18:00. Mladý interpret, ktorý sa preslávil vďaka účinkovaniu v šou The Voice, je vďaka svojmu jedinečnému hudobnému štýlu a hudbe (aj) v španielskom jazyku, známy aj mimo maďarských hraníc. Jeho hity sa nachádzajú na popredných miestach v hudobných rebríčkoch a môže sa pochváliť spoluprácami so známymi hudobnými interpretmi akými sú napríklad Curtiss, Assemm alebo Kis Grófó.

Následne vystrieda energickú hudbu zvuk gitary a jemných slov od 19:30. Bagossy Brothers Company sú jednou z obľúbených kapiel leta a preto nemôžu chýbať ani v Martovciach! Skupina sa môže popýšiť nie len množstvom hitov, ale aj skutočnosťou, že v roku 2019 získali ocenenie Najlepší akustický koncert roka a v roku 2020 sa stali najobľúbenejšou kapelou Maďarskej republiky.

To najlepšie z kapiel si organizátori nechali nakoniec. Pódium zošalie od 22:00, nakoľko sa predstaví ikonická Tankcsapda. Kapela, ktorá je známa aj na južnom Slovensku, mapuje 30-ročnú históriu, počas ktorej sa postarala o 15 hudobných albumov. Energické tóny rockových hudobníkov sú známe starším i mladším, v ich spoločnosti každý objaví svoje obľúbené pesničky.

O posledné tóny zábavy sa postará DJ Bóli, ktorý je známy na južnom Slovensku. Nespútaná zábava tak bude zabezpečená do neskorej noci.

Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk a v každom Telekom centre.

Program:

Brány podujatia otvárame od 16:00

18:00 – Herceg

19:30 – Bagossy Brothers Company

22:00 – Tankcsapda

​​DJ Bóli

Čas a miesto:

31. augusta, Háj - Rendezvényliget, Martovce

Lístky:

V predpredaji: 19€

Na mieste: 22€

ZŤP: zľava 50 %.

Deti do 12 rokov: zdarma

