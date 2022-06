TOPFEST štartuje už tento víkend, vystúpi aj Paľo Habera a Team, Kabát či Lucie. Vstupenky v predaji posledné dni!

Festival TOPFEST sa minulý rok premiestnil na nové miesto, atmosféra a zážitky však zostanú tie isté! Na festivale 1. až 2. júla v Častkovciach už tradične nemôže chýbať česká rocková legenda Kabát.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TOPFEST „Na TOPFEST sa veľmi tešíme, sme jeho neoddeliteľnou súčasťou už dlhé roky. Je to festival hneď na úvod leta, takže tam určite nemôžeme chýbať. Tešíme sa, že si zahráme bez obmedzení. Na festivaloch je príjemné, že sa tam stretneme s mnohými muzikantami, s ktorými sme sa dlho nevideli,“ teší sa Pepa Vojtek, líder skupiny Kabát.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TOPFEST Okrem skupiny Kabát vystúpia na TOPFESTe kapela Lucie, Paľo Habera a Team, Peter Nagy a Indigo, skupina Desmod, Gladiator, Škwor, Heľenine oči, Konflikt, Zóna A, Kollárovci, Hrdza, KISS Forever Band, Ploštín Punk, Sematam, Fuera Fondo, No Control, Symfóbia, MF, Rebelsky a Braňo Mojsej. Brány festivalu sa otvárajú v paitok 1. júla o 11:00 hodine.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TOPFEST

„Pre návštevníkov sme pripravili stanové mestečko, ktoré bude otvorené od 30.6 od 16:00. Stanovanie pri aute iba na vlastnú zodpovednosť. Samozrejme parkovisko, parkovné bude 5 eur na auto počas celého festivalu. Parkovné pre karavany je 35 eur. Podmienkou však bude vopred si objednať miesto,“ rekapituluje organizátor festivalu Dušan Drobný.

Na tohtoročnom TOPFESTe nebude chýbať skvelá gastro zóna s Regal Burgerom a veľká fun zóna. Novinkou bude stan Moments Of Freedom, kde budú hrať DJ-i, ktorí majú pre návštevníkov nachystané rôzne hry. Na návštevníkov čaká aj veľká funzóna - olympiáda, kolotoče či vodné športy.

„Pre návštevníkov sme zabezpečili aj kyvadlovú dopravu z autobusových staníc miest Piešťany a Nové mesto nad Váhom a to od 30.6 od 15:00 za príspevok na dopravu. Sprchy v areáli budú spoplatnené a to v cene 2 eurá na 5 minút. Žetóny sa budú dať kúpiť na mieste,“ vysvetľuje Dušan Drobný.

TOPFEST prináša tento rok novinku TOPFEST RUNWAY STAGE. Projekt vznikol spojením a spoluprácou TOPFESTu, ROCKOVEJ MATURITY a SKUTEČNÍ LIGY. Pôjde tak o najväčšiu slovenskú súťaž kapiel s vlastnou autorskou tvorbou.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TOPFEST Všetci milovníci behu si môžu zabehnúť TOPFEST RUN s rôznymi cenami a medailami. Spoločne s Hell Energy Slovensko pripravil organizátor chill out zónu. Spoločnosť Walberg ponúkne rôzne druhy vína a prosseca. Chuťové bunky uspokojí skvelá gastro zóna, kde bude dominovať Regal Burger. Príďte zažiť dokonalú festivalovú atmosféru na TOPFEST 1. - 2. júla 2022 v areáli Jazdiareň Banát v Častkovciach. Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk tu: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/topfest-2022/

Galéria fotiek (6) Zdroj: TOPFEST

Pri vstupe sa každý musí preukázať platnou vstupenkou, za ktorú dostane na ruku identifikačný náramok. Pri strate nebude umožnený vstup. Organizátor upozorňuje návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Vstup do areálu je povolený len s platnou vstupenkou. Potvrdenie objednávky ani vstupenky v elektronickej, nevytlačenej forme nebudú akceptované. Pre ZŤP po preukázaní preukazu je vstup 20 eur, doprovod si hradí plnú sumu. Deti do 10 rokov majú vstup zadarmo po preukázaní kartičkou poistenca. Deti do 10 rokov môžu prísť iba v sprievode dospelej osoby. Vstupenka platí na oba festivalové dni, a to po predložení príslušného preukazu. Na mieste bude možnosť zakúpenia jednodňovej vstupenky za cenu 30 eur.

Obmedzením pre návštevníkov budú bezpečnostné opatrenia - prehľadávanie batožiny za účelom zníženia prenesenia zakázaných vecí, medzi ktoré patria nože a iné ostré predmety, sklo, plechovky, vlastné nápoje a jedlo, dáždniky, pyrotechnika, omamné a psychotropné látky. Na festivale bude pre návštevníkov pripravená zdravotná a hasičská služba. O bezpečnosť sa bude starať bezpečnostná služba. Príjazd na festival je zo smeru Nové Mesto nad Váhom cez dedinu Čachtice a zo smeru Piešťany cez dedinu Ostrov. V obci Častkovce bude smerové značenie priamo k areálu podujatia.

Upozornenie - počas konania TOPFESTu 2022 budú vyhotovovať video záznamy a fotodokumentácia, kúpou vstupenky alebo vstupom na miesto podujatia návštevník súhlasí s vyhotovovaním video záznamov a fotodokumentácie, a tiež s ich použitím vo verejnom záujme na propagačné účely organizátora alebo samotného podujatia. Všetky informácie nájdete na www.topfest.sk alebo na facebookovej stránke TOPFEST.

