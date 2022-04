Otvorenie VIB Lab – laboratória pre výskum a inovácie batérií na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Batériovým systémom, uchovávaniu energie a vodíkovým technológiám sa tak v popredných svetových ekonomikách (ako sú USA, Čína, EÚ, ale aj Japonsko, Južná Kórea a iné) venuje značná pozornosť v akademickej, vedeckej, obchodnej, politickej, ale aj verejnej komunite. V prebiehajúcej energetickej transformácii, ktorá je potrebná pre dosiahnutie postupného znižovania emisií, uhlíkovej stopy, odklonu od fosílnych palív ku ktorému sa členské štáty Európskej únie zaviazali, sú čoraz viac dôležité obnoviteľné zdroje. Tie sa stávajú rozhodujúcimi v energetickej transformácii nielen v oblasti energetiky, ale hlavne dopravy s najväčším dopadom na kvalitu klímy.

Nosná časť výskumu na FMMR pod taktovkou Dr. Maroša Halamu sa venuje práve bezpečnosti batérií, predikcii životnosti materiálov elektród a monitoringu stavu tzv. „state of health“ ak súčasť pokročilého systému manažmentu batérií (BMS). Partnermi výskumných projektov sú jednak domáci strategickí priemyselní partneri ako MTS, Inobat, Alvancegroup, GreenBat, SolarEnergia, Aponi, Solved a zahraničné univerzity a výskumné inštitúcie ako Instituto Superio Technico Lisboa, Fraunhofer ISC, Aristotle Uni. Thessaloniki, Coventry Uni., Western Uni. Canada atď. Výskumnú skupinu FMMR tvoria ešte Dr. Peter Slovenský, Ing. Ján Mariassy a PhD študentka z Ukrajiny Ing. Olexandra Kliuieva.

Vedecký kolektív ÚMV SAV pod vedením doc. Ing. Karela Saksla, DrSc. sa venuje príprave vysokoentropických oxidov a sulfidov, ktoré sa javia ako veľmi perspektívne materiály elektród budúcich Li-iónových batérií s extrémne vysokou hustotou energie. Výskum v tejto oblasti kolektív prepája s viac ako 20-ročnými skúsenosťami s experimentmi na urýchľovačoch (synchrotrónoch) DESY Hamburg, ESRF Francúzsko, Diamond Light Source UK, ako aj zdrojoch neutrónov ILL Francúzsko, BNC Maďarsko a donedávna aj JINR Rusko. V spolupráci s Research Centre for Natural Sciences Institute of Materials and Environmental Chemistry v Budapešti. Kolektív ÚMV SAV podal návrh na prvý röntgenovo-difrakčný experiment typu "in-operando" štúdia zmien materiálov elektród pri nabíjaco/vybíjacích cykloch. Vedecký kolektív ÚMV SAV pozostáva ešte z PhD. študentov Ing. Dávida Csíka, Mgr. Františka Mihoka a zahraničnej doktorandky MSc. Dóra Zalka.

Vedecká skupina na ÚGt SAV pod vedením RNDr. Martina Fabiána, PhD. sa momentálne venuje výskumu syntézy anódových materiálov na báze oxidov prevažne so spinelovou štruktúrou (LTO, vysokoentropné oxidy) a štúdiom vplyvu zloženia a morfológie na elektrochemické vlastnosti. Súčasťou VIB Lab skupiny sú ešte PhD študentky Mgr. Olena Porodko a Mgr. Olha Skurikhina. Aktívne spolupracujú v danej oblasti s J.Heyrovský Institute of Physical Chemistry, ČAV, Karlsruhe Institute of Technology, IMRAM, Tohoku University Japonsko, Technical Univ. Graz,či CICECO, Uni. Aveiro, Portugal.

Okrem iného laboratórium slúži na FMMR TUKE aj pre vzdelávanie a prípravu nových hybridných inžinierov pre batériové systémy, uchovávanie energie a vodíkové technológie. Aktívne prispievame do série on-line kurzov TheBatteryAcademy (Inobat Auto) a v príprave je medzinárodný študijný program Joint Degree Diploma v rámci siete univerzít ULYSSEUS s názvom „Energy, mobility, transport and smart cities“. V rámci národného projektu KEGA 006-TUKE-4-2021 sa vydala učebnica Materiály pre zelené technológie a konštruuje sa mobilné kontajnerové laboratórium, kde sú zavádzané zelené technológie vrátane batériového úložiska, minielektrolyzéra, vodíkového zásobníka, komplexného vodného manažmentu a digitálnej steny. Zámerom je inovácia výučbového procesu v oblasti nových megatrendov spojených s transformáciou energetiky pomocou zelených technológií spôsobom, aby študent získal mikroskopický, názorný/symbolický, ale aj makroskopický prehľad o ich veľmi praktických aplikáciách. Prepojenie teórie a praxe v batériových a vodíkových technológiách ako novodobých kľúčových technológiách, tzv. KET´s je nutné študentom predstaviť na adekvátnej inovačnej úrovni, využijúc najmodernejšie poznatky, prípadové štúdie a techniky. Či už pôjde o materiál z ktorého sú vyrobené batérie, palivové články alebo o elektrochemický proces prebiehajúci vnútri batérie, následne v úložisku energie alebo o jav elektrolýzy, produkciu vodíka, využitie vodíka pri výrobe ocele či transport vodíka plynárenskou infraštruktúrou a pod., najlepšou formou ako to predstaviť je zobraziť ako súčasť možnej lepšej budúcnosti, čistej klímy pomocou modelov vodíkových áut, prototypov batérií či ešte komplexnejšie ako súčasť inteligentných miest, tzv. "smart cities". Len tak nadobudnú študenti a budúci inžinieri dojem, že môžu byť jej súčasťou navyše za pomoci inovácií v zelených technológiách.

Kedy: 7. apríla 2022 o 09:30 hod.

Kde: VIB Lab, Park Komenského 11, TU v Košiciach, prízemie

Kto:

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach

Marián Smik, prezident Slovenskej batériovej aliancie

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

Doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. – riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV

Ing. Slavomír Hredzák, PhD. – riaditeľ Ústav Geotechniky SAV

Dr.Maroš Halama (TUKE), doc.Karel Saksl (UMV SAV), Dr.Martin Fabián (UGt SAV)

Business Finland, on-line pozdrav partnerov z Fínska

