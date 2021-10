Začal sa medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe

Návštevníci A4 – priestoru súčasnej kultúry sa budú môcť zúčastniť medzinárodnej diskusie k 25. výročiu festivalu. Študentom VŠMU je určený tanečno-pohybový workshop.

V rámci hlavného programu uvidia diváci choreografiu Sharon Eyal v predstavení SOUL CHAIN. Je o láske a túžbe, ale divák by nemal čakať romantiku. Pohyby tanečníkov sú v tomto predstavení zvieracie a čisté, skupina šestnástich tanečníkov sa pohybuje rytmicky, jednotne a disciplinovane. Vo fascinujúco dokonalom pohybe si však divák uvedomí aj to, akí sme rozdielni.

S výtvarne a pohybovo impozantným predstavením STONES & BONES pricestuje do Bratislavy skupina RootlessRoot, ktorú založila grécko-slovenská dvojica Linda Kapetanea a Jozef Fruček.

Choreografia tria Ferienčíková, Júdová, Timpau (EVERYWHEN) INBETWEEN skúma aktuálne otázky sveta okolo nás, ktoré si žiadajú pozornosť a zmenu prístupu ako klíma, človek verzus prostredie či prijatie odlišnosti.

Dve sóla v jeden večer. Čo dokáže telo? Toto je otázka, ktorú sólo BODY MONOLOGUE Anastasie Valsamaki prináša na scénu. Odkrýva výrazové schopnosti tela, ktoré má podľa nej schopnosť tlmočiť všetky pocity a emócie, komunikovať abstraktne i konkrétne zároveň. Joy Alpuerto sa v druhom sóle večera BABAE inšpirovala tancom čarodejníc a tradíciou krajiny svojho pôvodu, Filipín. V kontraste s prvým sólom tomuto dominuje telesnosť, zmyslovosť, energický až zvierací pohyb.

Roni Chadash v predstavení BODY#1 prináša špecifický jazyk tela, jeho premenu na abstraktný objekt, ktorý spochybňuje skutočnosť reality a popiera fyzické limity. Duet vznikol počas lock downu a chce nás upozorniť na nutnosť cítiť a vnímať svoje telo.

Dve originálne sóla počas jedného večera predstavia Masako Matsushita a Rebecca Journo. UN/DRESS MOVING PAINTING od Matsushita zaujme už prvým obrazom. Úloha ženského oblečenia a tela v modernej spoločnosti sa stali námetom pre predstavenie, ktoré je založené na spojení tela a odevu, vďaka ktorému vzniká pohyblivý obraz. LA MÉNAGÈRE od Journo skúma „neurózu ničoty“ ako výsledok uviaznutia žien v cyklickom procese vypĺňajúcom prázdnotu. V priestore pozostávajúcom z čiernych a bielych kachličiek, ktoré pripomínajú kuchyňu, stojí postava ženy v domácnosti, oblečená v žltom plášti.

Živočíšne a vášnivé predstavenie THROUGH THE MIRROR OF THEIR EYES v choreografii Kimberly Bartosik je empatické a násilné súčasne. Traja performeri lietajú v priestore, pričom využívajú energiu búrky, snažia sa udržať vo vzduchu, akoby bez zákonov gravitácie.

Pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

4. - 25. október 2021 / SND, DPOH, A4 a GMB Mirbachov palác. / Vstupenky na www.predpredaj.sk.

Predstavenia festivalu budú môcť navštíviť iba KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ diváci.

