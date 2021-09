Premiérový ročník VELO Festu roztancoval Bratislavu: Uzatváral v metropole letnú festivalovú sezónu

Majk Spirit, Tina, Moja reč a DJ Grimaso vtiahli do elektrizujúcej atmosféry letného festivalu Bratislavčanov aj návštevníkov metropoly na Dunaji. Svoje najväčšie hity odpálili posledný augustový piatok v plnej paráde na 1. ročníku VELO Festu na obľúbenom mieste Bratislavčanov – na petržalskej Dostihovej dráhe.

Elita slovenského hip-hopu, rapu, soulu a popovej scény roztancovala a rozospievala svojich fanúšikmi hitmi ako Všetky oči na mne, Ženy treba ľúbiť, Primetime (Majk Spirit), Čo ak, Sexy (Tina) či Zase doma (Moja reč). Hypemanom VELO Festu bol Marcel Osztas alias Osťo.

Zdroj: British American Tobbaco, PR

Pod pódiom to vrelo až do hodiny pred polnocou a pri pomalších songoch sa tancujúci návštevníci festivalu nostalgicky húpali vo vlnách v rukách so zapnutými smartfónmi, čo aj pri veľkom počte zúčastnených vytváralo srdečnú rodinnú atmosféru. Vstup na festival bol zadarmo, bolo však potrebné registrovať sa na webovej stránke www.govelo.sk, takže návštevníci festivalu museli byť starší ako 18 rokov.

Zdroj: British American Tobbaco, PR

VELO Fest totiž nesie pomenovanie podľa modernej alternatívy klasickej cigarety s potenciálne menším zdravotným rizikom – podľa nikotínových vrecúšok VELO*, ktoré od novembra minulého roku prináša na slovenský trh spoločnosť British American Tobacco.

Zdroj: British American Tobbaco, PR

VELO Fest je jednou z jeho marketingových aktivít určených hlavne pre mladých. Preto sa počas 5-hodinovej hudobnej šou mohli účastníci festivalu okrem hudby zabaviť aj vtipnými hrami – napríklad triafaním VELO do terča či hokejovým duelom s VELO.

Zdroj: British American Tobbaco, PR

„Som rád, že sa nám v rekordne krátkom čase podarilo usporiadať prvý ročník VELO Festu, a dúfam, že si ho všetci návštevníci aj napriek pomerne chladnému počasiu užili. Už teraz sa tešíme na druhý ročník a pevne veríme, že Bratislavčanov aj turistov prvý ročník navnadil a s o to väčšou chuťou si prídu vychutnať všetky hudobné aj iné festivalové lahôdky, ktoré pre nich pripravujeme už teraz v rámci druhého ročníka VELO Festu,“ hovorí Tomáš Tesař, tlačový hovorca British American Tobacco.

Zdroj: British American Tobbaco, PR

- rekalmaná správa -