Čo robíte najbližšie 2 týždne? Vyrazte za kultúrou bez obáv!

Nemusíte sa vzdať žiadneho letného zážitku. Na podujatiach nie je potrebné preukazovať sa potvrdením o očkovaní a dokonca ani testom. Vyrazte na koncert pod šírim nebom, vezmite svoje deti na rozprávkový festival alebo choďte do svojho milovaného klubu. Teraz máte na to najlepšiu príležitosť.

Prinášame vám výber akcií naprieč Slovenskom na najbližšie 2 týždne, ktoré by ste nemali vynechať. Poďte podporiť vašich obľúbených interpretov. Celú ponuku zaujímavých koncertov, divadelných predstavení a športový podujatí nájdete na Predpredaj.sk.

Spievala so Stingom aj Bobbym McFerrinom, toto leto vystúpi na festivale pod Tatrami

Anna Maria Jopek je bezpochyby jedna z najvýraznejších hviezd európskej jazzovej scény. Jej hlas zažiari na 17. ročníku Mikulášskeho Jazzového Festivalu, ktorý sa koná už tento víkend. Čaká vás pestrý lineup, workshopy, jam sessions a súťaže.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Robert Wolański

Milovníci slovenského folklóru, nezmeškajte 4 dni nabité skvelým programom

Jánošíkove dni v Terchovej budú oveľa bohatšie ako tie minuloročné. Celkovo je na 6 pódiách pripravených 18 programových blokov, ktorých súčasťou budú aj 4 zaujímavé výstavné projekty. V programe zarezonuje tiež storočnica vzniku slovenského filmu.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Ako zabaviť deti cez prázdniny?

Vezmite ich na veľký prázdninový koncert PACI PAC na Červeníku! 31. júla nebudú chýbať ani nafukovacie atrakcie, bublinková disco show, balónová show a dokonca príde aj Kúzelník Talostan.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Kapela Nocadeň získala za svoj album Auróra výročnú českú hudobnú cenu Anděl v kategórii „Slovenský album roka“

Pesničky z tejto platne sú základnou kostrou setlistu ich letných koncertov. Príďte si ich vypočuť už túto sobotu do Košíc. Okrem skladieb z oceneného albumu zaznejú aj ich najväčšie hity.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Vychutnajte si koncert Richarda Müllera konečne naživo!

Nový koncertný program predstaví Richard v amfiteátroch a na nádvoriach hradov v 12 mestách na Slovensku. Stačí si len vybrať, ktoré mesto je vášmu srdcu najmilšie. Jeho letná šnúra začína už tento týždeň.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Nájde sa dosť detí, ktoré chcú prejsť protidračím výcvikom?

Hláste sa na pezinskom zámku Šimák, ktorý hostí rodinný rozprávkový festival - Svet Vikingov a drakov. Rev drakov vás priláka na nádvorie, ktoré ožije mnohými rozprávkovými bytosťami. Zaujímavosti pre malých i veľkých vás budú čakať nielen na nádvorí zámku, terasách, ale aj v podzemí – hlavne pre starších vo vínnych pivniciach – v hradných priekopách, či tajomných miestnostiach.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

27. edícia projektu IDEM NA TECHNO má príznačný názov "POKRAČUJEME"

Ako hostia sa v bratislavskom EDISON PARKU predstavia naši českí bratia, kt. vystupujú pod pseudonymom THIN&THICK. Opäť si budete môcť vychutnať atmosféru open air eventu ako aj pravý klubový náklad.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Separ opäť v *enjoyclube!

A to je akcia, ktorú by ste si nemali nechať ujsť. Po úspešných DMS Moshpit parties, prichádza 7.augusta Separ do Žiliny s jeho OG Tour.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Aký bol v skutočnosti kráľ Matej Korvín?

Za sprievodu tieňohry a dobovej hudby vám sám Matej Korvín vyrozpráva svoj príbeh. Dovolí vám nahliadnuť na veci známe aj dávno zabudnuté, na veci súkromné aj verejné. Príďte zažiť divadlo Tropos na Topoľčiansky hrad už 8. augusta.

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

Započúvajte sa do jedinečných aranžmánov s nesmiernou dávkou temperamentu

Cigánski Diabli vás srdečne pozývajú na letné koncerty v kaštieľoch, kde si môžete pochutnať na slávnostnom menu a vypočuť si tie najkrajšie skladby v majstrovskom podaní orchestra. Najbližšie v týchto mestách: 29. júl - Palárikovo, 7.august - Vrakúň, 8. august - Považská Bystrica, 13. august - Jaslovské Bohunice

CHCEM LÍSTOK

Zdroj: Predpredaj.sk

- reklamná správa -