Bezradný Valábik nakupuje: Chalani, príďte mi pomôcť, neviem to naložiť!

Aj taký kus chlapa, akým je Boris Valábik, môže stáť pred neriešiteľnou úlohou, ak sa jedná o odvoz ťažkého nákupu. Obzvlášť, keď je to veľká chladnička. Nedávno tak nechtiac poskytol zaujímavý pohľad zákazníkom nitrianskej elektropredajne, keď dlhý čas telefonoval a esemeskoval v jednej polohe. Takto ho zvečnila Naďa z Nitry. „Bolo to zábavné, pretože ja sama som si v predajni dosť dlho obzerala vybavenie kuchyne a on takto stál dobrých dvadsať minút. Okolo síce chodila predavačka a zjavne sa ho chcela spýtať, či nepotrebuje poradiť, no on ju nevnímal. Vyzeral dosť bezradne,“ opísala nám situáciu autorka fotky.

„Bol som bezradný, to je pravda,“ priznáva športový moderátor. „Vybral som si chladničku a riešil som, ako ju odveziem domov. Jazdím síce veľkým autom, no toto bolo nad naše sily, tak som skúšal kamarátov, ale všetci boli mimo,“ približuje situáciu Valábik. Šikovná predavačka však nakoniec vystriehla vhodnú chvíľu a problém bol za pár minút vyriešený. „Nechápem, prečo som hneď nešiel za predavačmi, v PLANEO Elektro mi predsa vždy dobre poradia. Aj teraz mi poradili službu dovozu Doprava Premium, takže mi chladničku nielen priviezli, ale aj postavili na miesto, vybalili, zapojili a starú odviezli preč. Tomu hovorím kompletné služby a aj preto je PLANEO Elektro moja obľúbená elektropredajňa,“ dodáva spokojný majiteľ novej chladničky Boris Valábik.

„Dopravu nového spotrebiča, ako aj odvoz starého, vieme našim zákazníkom ušiť na mieru,“ hovorí riaditeľ maloobchodu PLANEO Elektro Peter Matuška. „Vyberiete si, či vám stačí doviezť tovar po prvé dvere, alebo ho chcete postaviť tam, kam treba. Služba je dostupná vo všetkých našich 53 predajniach a tovar privezieme kamkoľvek,“ ubezpečuje zástupca najrozšírenejšej siete elektropredajní PLANEO Elektro.

