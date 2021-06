Art Film Fest ocení herca Petra Nárožného aj Jaroslava Siakeľa, režiséra prvého Jánošíka

Ako je zaužívanou tradíciou, festival aj tento rok udelí cenu Hercova misia. Ňou oceňuje prínos v oblasti filmového herectva a medzi jej laureátov patria viaceré herecké legendy medzinárodnej i slovenskej kinematografie. Tento rok sa k nim pridá český herec, komik a moderátor Petr Nárožný. Medzi jeho najznámejšie filmové úlohy patria tie v komédiách Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Marečku, podejte mi pero (1976), Což takhle dát si špenát (1977), alebo v obľúbenej rozprávke S čerty nejsou žerty (1984). Jeho hlas očaril deti mnohých generácií z televíznych seriálov o Machovi a Šebestovej či opičej slečne Žofke. Zažiaril tiež na divadelných doskách viacerých pražských scén a ako moderátor obľúbených televíznych relácií. Festival premietne komédiu Útěk ze seriálu (1989), v ktorej jeho postava seriálového herca prestane rozlišovať medzi reálnym a fikčným svetom.

Zdroj: Česká televize

Cenu prezidenta festivalu udeľuje Milan Lasica za rozvoj filmového umenia v domácom i medzinárodnom kontexte. Pri príležitosti stého výročia vzniku prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu ju získa in memoriam režisér a kameraman Jaroslav Siakeľ. Už ako šestnásťročný syn slovenskej roľníckej rodiny emigroval z rodnej Blatnice do USA za bratom Danielom, ktorý tam pracoval ako kameraman, vynálezca a konštruktér filmových prístrojov. K filmovému umeniu sa tvorca dostal cez fotografovanie, po I. svetovej vojne sa venoval nakrúcaniu krátkych hraných i dokumentárnych filmov. O pár rokov neskôr spolu s bratom založil „Tatra“ Film Corporation, produkčnú spoločnosť, ktorá financovala nakrútenie prvého dlhometrážneho hraného filmu na Slovensku – v roku 1921 sa ním stal Jánošík v réžii Jaroslava a s kamerou Daniela Siakeľa. Art Film Fest snímku uvedie v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom po rovných 100 rokoch od jej premiéry, so živým hudobným sprievodom hudobníkov Davida Kollara a Tomáša Mutinu.

Zdroj: Slovenský filmový ústav

„Atmosféra festivalu je zakaždým očarujúca, Košice dýchajú umením a emóciami, ulice sú plné filmových nadšencov a v meste môžete zahliadnuť najžiarivejšie hviezdy slovenského a európskeho filmového neba. Verím, že Košičania, poznačení udalosťami posledného roka a pol, si ho tentoraz o to viac vychutnajú,“ hovorí Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice, ktoré festivalu poskytuje okrem finančnej podpory aj podporu v propagácii či ďalších oblastiach. „Sme veľmi hrdí, že Košice sú domovom Art Film Festu už od roku 2016 a som rád, že za ten čas sa u nás tento atraktívny festival udomácnil.“

Zdroj: Lubo Špirko

Milovníkov kinematografie, filmárskych hostí a ďalších hostí bude možné stretnúť v Košiciach v dňoch 23. – 27. júna 2021. Bližšie informácie o filmových sekciách či o vstupnom na 28. Medzinárodný filmový festival Art Film Fest ponúka webstránka podujatia (www.artfilmfest.sk).

- reklamná správa -