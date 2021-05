Naozaj sa kúpala V KRVI nevinných pannien? Prežite magický príbeh na muzikáli Alžbeta Báthory

Vstupenky na bratislavskú premiéru, či neskôr do ostatných slovenských miest, sa predávajú exkluzívne v sieti Predpredaj.sk. Informácie o mestách a lístky nájdete TU.

Po úspešnom muzikáli KUBO, ktorý prevalcoval aj pražskú Hyberniu a muzikáli West Side Story, pripravuje Umelecká agentúra Mystik muzikál s názvom Alžbeta Báthory. Zároveň to bude prvý muzikál, ktorý sa premiérovo predstaví po pandémii na Slovensku.

Zdroj: Peter Brenkus

Magický príbeh o silnej, vzdelanej a krásnej grófke túžiacej po večnej mladosti, poznáme v rôznych verziách. Aj tento príbeh vychádza z notoricky známej fikcie prepletenej s historickými faktami a odpovedá na otázky: Prečo bola Alžbeta Báthory posadnutá mladosťou? Naozaj sa kúpala v krvi mladých nevinných pannien? Muzikál Alžbeta Báthory zahŕňa veľmi silnú činohernú zložku, nevšedne hudobne spracovaný slovenský folklór à la world music vďaka vynikajúcemu autorovi hudby, Stanislavovi Palúchovi. O réžiu sa postaral Ivan Blahút, o poetické texty Michal Rovňák, o dynamiku choreografie Silvia Hudec Beláková, veľkolepú kostýmovo-scénickú výtvarnú výpravu smerujúcu až k fashion show Veronika Vartiková a v neposlednom rade umelecký výkon predstavia herci Katarína Ivanková, Adela Mojžišová, Peter Brajerčík, Filip Biro, Marek Majeský, Judita Hansman, Gregor Hološka a ďalší.



Zdroj: Peter Brenkus

,,Spoluprácu na muzikáli Báthory som prijal z viacerých dôvodov. Jedným z nich bolo umelecké stretnutie po rokoch s autorom a režisérom Ivanom Blahútom. Príbeh grófky Báthory pre mňa, ako interpreta, nie je prvé umelecké stretnutie. Účinkoval som už v muzikáli “Bátoryčka” v nitrianskom divadle a taktiež som mal šťastie spolupracovať s režisérom Jurajom Jakubiskom na jeho filme“Bathory,” opisuje Marek Majeský, ktorý bude stvárňovať rolu Pútnika. V úlohe samotnej Báthoryčky sa predstavia Katarína Ivánková a Adela Mojžišová. ,,Je to pre mňa veľká herecká výzva a veľká radosť pri tvorčom procese, ktorý Ivan Blahút diriguje perfektne. Songy Bathory v muzikáli sú až magicky zimomriavkové,” teší sa Katarína. Veľa skúsenosti s muzikálom nemal ešte Gregor Hološka. Ten sa nám predstaví ako žena, Majorka - bylinkárka. ,,Každou postavou herec objaví ďalší kus vesmíru, tak hurá do toho! Vnímam to ako krásny zápas na úplne novej pôde. S potešením sa priznávam, že mi bude cťou a povinnosťou stať sa zaujímavou ženou”.



Zdroj: Peter Brenkus

Zdroj: Peter Brenkus

Horúca muzikálová novinka s hviezdnym hereckým obsadením predstaví príbeh o nenaplnených túžbach v srdci Báthoričky, ktoré prebudia draka. Dozvieme sa nakoniec pravdu o tajomnej hradnej panej? Kúpala sa Alžbeta Báthory v krvavom kúpeli alebo využívala všemocnú silu byliniek, ktoré jej namiešali miestne bylinkárky? Tvorcovia nového, tajomstvom opradeného muzikálu, ponúkajú jedinú istotu. A tou je strhujúce predstavenie príbehu s originálnou hudbou, vášňou, tancom a hereckým výkonom.

Zdroj: Agentúra Mystik

Po premiére sa muzikál a jeho protagonisti predstavia divákom aj v ďalších slovenských mestách, ktoré budú čoskoro zverejnené na Predpredaj.sk.

Vstupenky na aktuálne predstavenia muzikálu Báthory si môžete zakúpiť na Predpredaj.sk.

