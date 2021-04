Máte súdny spor a chcete vedieť ako by mohol súd rozhodnúť?

Typickým príkladom je manželstvo, ktoré je možné rozviesť iba súdnou cestou. Dohoda o skončení manželstva zatiaľ v našom právnom poriadku nie je možná.

Na stránke www.judikaty.info je možné vyhľadať rozsudky súdov, ktoré sa zaoberajú aj danou problematikou rozvodu, bez nutnosti čokoľvek inštalovať a zobrazovanie je dokonca prispôsobené aj na prácu z mobilu alebo tabletu. Systém je dostupný online z akéhokoľvek miesta a zariadenia bez príplatkov a po prihlásení kompletne otvorený a vhodný aj na prácu z domu.

Ako príklad judikátu vyhľadaného na tému „rozvod“ za pomoci stránky www.judikaty.info je možné uviesť uznesenie Najvyššieho súdu SR: „Rozhodovacia prax najvyššieho súdu ešte pred 1. júlom 2016 dospela preto k záveru, že rámec daný ustanoveniami § 238 ods. 4 O. s. p. a § 239 ods. 3 O. s. p. v rozvodových veciach, kde manželstvo bolo právoplatne rozvedené, vylučuje prípustnosť dovolania z dôvodov uvedených v § 237 ods. 1 O. s. p. (porovnaj R 59/2005, II. ÚS 398/08).“[1]

Výhodou systému je, že umožňuje komplexnosť obsahu a efektivita práce, na základe autorsky spracovaných rozhodnutí súdov, ktoré umožňuje užívateľom nájsť hľadaný dokument podstatne rýchlejšie bez nutnosti prezerať a čítať často desiatky súdnych rozhodnutí. Je to dané tým, že oproti iným systémom, priraďujú minimálne šesť popisných manuálne priradených parametrov, ktorými sú: merito, právna veta, kľúčové výrazy, priradenie k paragrafu zákona, relevancia v % k §, označenie judikátu zo zbierky, oblasť práva a množstvo ďalších, ktoré sa generujú automaticky (citácie).

Ako jediný totiž autorský spracovávajú právne vety, merita, kľúčové slová, označenia zo zbierky, priradenia k zákonom a dokonca možný prechod na § zákona cez obsah alebo priamo na § zákona.

Okrem rozhodnutí slovenských súdov je možné na stránke www.judikaty.info nájsť aj české rozsudky súdov na danú tému. Ako jediní priraďujú nielen judikatúru SR a ČR k § zákonov, ale aj dôvodové správy k zmenám zákonov a tisíce odborných článkov, ktoré pomáhajú čitateľom vyhľadať rozsudky súdov a takto sa zorientovať v právnej problematike s ktorou majú problém. V kontexte so súdmi nejde však len o spory medzi manželmi. Pokiaľ čitateľ zvažuje „sa súdiť“ , treba brať do úvahy aj to, že spor môže nakoniec prehrať. Preto pred samotným podaním žaloby, navštívte stránku www.judikaty.info a pomocou systému vyhľadajte judikatúru všetkých súdov spracúvanú autormi. Vyhľadávanie judikatúry sa uskutočňuje za pomoci:

inteligentného prieskumníka, ktorý vopred ukazuje, aký počet výsledkov vyhľadávania pre ktorý výraz môže užívateľ očakávať v delení podľa všetkých zdrojov vyhľadávania a či sú tam obsiahnuté aj naše popisy,

úryvkov textov vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sa dajú prepínať – opäť to ponúka pre užívateľa obrovskú úsporu času najmä pri nepopísaných rozhodnutiach, keďže ich užívateľ nemusí celé čítať, ale prezrie si iba tieto úryvky,

a napokon rozšírené vyhľadávanie s možnosťou zadať výrazy, ktoré dokument musí alebo nesmie obsahovať, čo je efektívne pri zužovaní výsledkov vyhľadávania, ďalej časového obdobia dokumentu, vyhľadávanie na základe R značky zo zbierky a zbierka NS od 1970.

Veľkou výhodou systému je poskytovanie všetkých konsolidovaných znení Zbierky zákonov, ktorá za pomoci funkcií ako história každého § zvlášť, zobrazovanie textu odkazovaných §, záložky prehľadu najnovších zmien, zobrazovania znenia poznámok pod čiarou dialógovom okne priamo pri odkaze na poznámku pod čiarou, dôvodové správy NR SR nielen pri zákone, ale aj pri každom § a najmä obrovské množstvo judikatúry SR a ČR, ktorá vykladá, resp. dopĺňa znenie zákona a zároveň umožňuje užívateľom sa lepšie zorientovať v súdnej praxi.

Práca so systémom je jednoduchá, v obsluhe a práci s legislatívou, umožňuje nájsť potrebné informácie za pár sekúnd, kým v iných systémoch sú na to potrebné desiatky minút.

- reklamná správa -