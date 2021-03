E. Kaliňák: Papaláši na ministerstvách udelili svojim ľuďom za krátky čas obrovské odmeny

Podpredseda strany SMER – SD Erik Kaliňák na báze investigatívneho získavania informácií požiadal všetky ministerstvá aj Úrad vlády, aby mu poslali podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám zaslali výšky odmien za minulý rok, ktoré dali svojim politicky „verným.“

Otázka bola veľmi jednoduchá: „Požadujem výpis všetkých vedúcich pracovníkov, ich funkciu, plat, príplatky, odmeny a iné prémie za výkon pracovnej činnosti za rok 2020.“

Odpovede na túto jednoduchú otázku však boli veľmi podivné, až zámerne odmietavé. E. Kaliňák uvádza, že mu „minister školstva Gröhling najprv odpísal, že to je naňho príliš komplikované a potrebuje viac času, no potom sa už neozval. Pán Mikulec na ministerstve vnútra radšej povedal, že takýmito informáciami oni ani nedisponujú a zo zákona nie sú povinní ich kvôli mne vyzistiť, čo nie je pravda. Vyzerá to tak, že na ministerstve vnútra ani nevedia, kto u nich pracuje a koľko im dali na odmenách. Ministerky zo Za ľudí pani Koliková a pani Remišová preukázali svoj vzťah k transparentnosti tak, že pri každom pracovníkovi uviedli jedno jediné číslo, z ktorého sme nemali šancu ani náhodou zistiť aké odmeny im priznali. Preto v týchto prípadoch podávame podnet zo spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám, pretože nám boli poskytnuté vedome neúplne informácie.“

Doslova veľmi prekvapujúce však boli výšky odmien, ktoré zaslali z ministerstiev, kde túto jednoduchú otázku pochopili. „Minister zahraničných veci Korčok z SaS dal svojmu šéfovi kancelárie 6400 eur po 5 mesiacoch od svojho nástupu. Podobne si polepšil aj nový šéf pre hybridné facebookové vojny, krásnych a určite zaslúžených 6 400 eur. Domovník Budaj z OĽaNO bol na ministerstve životného prostredia obzvlášť štedrý k dvom riaditeľkám, ktoré za ním prišli len v auguste. 7 500 eur a 6 650 eur. Podpredseda vlády Hollý zo Sme Rodina, ktorý mal mať už postavených prvých 25 tisíc nájomných bytov, potešil svojho nového riaditeľa legislatívy veľkorysou odmenou 7 000 eur a ako bonus dovolenka za štátne v hodnote 2000 eur. Pán Mičovský z OĽaNO na ministerstve pôdohospodárstva - rezorte v rozklade, z ktorého už utiekli všetci príčetní - si kupuje svojich posledných verných skvostnými odmenami. Šéfke svojej kancelárie za 5 mesiacov odmena 7 100 eur. Dvom novým generálnym riaditeľom 7 400 eur a 9 200 eur. Minister obrany Naď doprial svojmu generálnemu tajomníkovi 7 250 eur a štátnemu tajomníkovi dokonca 8 000 eur. No zrejme pracovitejšia bola jeho nová riaditeľka kancelárie, ktorá dostala 8 500 eur,“ prezradil po získaní verejných údajov E. Kaliňák.

Prekvapenia v odmeňovaní však zašli ešte ďalej a v získaných informáciách sa objavili rekordné odmeny udelené za rekordne krátky čas. „Sme rodina v osobe pána Krajniaka na ministerstve sociálnych veci dopriala dvom riaditeľom odborov po troch mesiacoch v práci odmeny mastných 8 000 a 8 250 eur. Opakujem za 3 mesiace od nástupu. Poďme k ministerstvu zdravotníctva, ktoré nás priviedlo na prvé priečky na svete v nezvládaní pandémie. Pán Krajčí pred demisiou vo svojej pokore a skromnosti poslal svojim štátnym tajomníkom zaslúžených 7 200 a 7 800 eur. Šéfka kancelárie štátneho tajomníka dokonca získala 11 000 eur. A úplný vrchol je nový šéf legislatívy s krásnou odmenou 12 000 eur. Na záver, náš nový premiér pán Heger a jeho predstava o primeraných odmenám v čase hlbokej ekonomickej krízy. Šéfovi inštitútu hodnoty za peniaze - skutočne hodnotných 16 800 eur. Šéfovi inštitútu finančnej politiky rovných 18 000 eur. Svojej šéfke osobného úradu priklepol 13 250 eur. A úplne najviac si pod stromčekom našiel šéf auditu a kontroly hviezdnych 23 500 eur,“ uviedol E. Kaliňák.

Nezainteresovaný pozorovateľ sa môže pochopiteľne opýtať, či týmito odmenami ministri len nekompenzujú nejaké platové podhodnotenie. Na základe hrubého príjmu v minimálnej výške 3 500 eur však v žiadnom prípade určite o podhodnotenie nemôže ísť. „Tieto skutočnosti nie sú moje pocity, emócie alebo politický názor na súperov. Toto sú fakty, ktoré ukazujú ako skutočne mysleli svoje predvolebné sľuby, že oni budú iní, budú lepší, spravodlivejší či čestnejší. No a čo líder všetkých týchto predvolebných sľubov Igor Matovič? Ten sa neunúval ani len odpovedať,“ uzatvoril tému E. Kaliňák.

