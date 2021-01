Neuveriteľná scéna ako zo sci-fi filmu! S bankárom sa stretnete cez video

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

BRATISLAVA – To, čo by sa pred rokom udialo asi iba vo filme je dnes realitou! Namiesto návštevy banky sedíte doma na gauči v obývačke a čakáte na plánovaný videohovor so svojim osobným bankárom. Obrazovka počítača sa náhle rozžiari a o chvíľu už riešite, ako si čo najlepšie nastaviť rodinné financie.