Prinesú ti osmičky v magickú sobotu šťastie?

Zábava vo Svete hier

Šťastie môžeš skúsiť v zostavení si svojho životného tiketu, kúpení si obľúbeného žrebu, alebo aj vo Svete hier od Niké. Herný portál je v prvom rade o zábave. Čaká na teba 39 atraktívnych hier, ktoré sú graficky perfektne spracované, vďaka čomu ti umožnia ešte väčší pôžitok zo samotného hrania. No Svete hier sa dajú vyhrať aj zaujímavé finančné výhry. Kto vie, možno jedna taká čaká aj na teba.

Magické osmičky v sobotu 8.8.

Podľa odborníkov by ti hviezdy mali byť najviac naklonené v magický deň v sobotu 8.8. Práve v tento deň prichádza Svet hier od Niké so zaujímavou akciou. Týka sa kráľovskej hry rulety. Postačí ti zatočiť si guličkou a ak padne číslo osem, vyhrávaš. A to i napriek tomu, že si zvolil inú možnosť. Totiž všetci, ktorým sa loptička v rulete zastaví v magický deň 8.8. na čísle osem, vyhrávajú podiel z celkovej odmeny 8000 €. Aké jednoduché. Svoju šancu by si určite nemal premárniť.

Kedy vyhrať, ak nie práve teraz

Tento deň je veľmi mocným na úspech hlavne v profesionálnej a materiálnej oblasti. Číňania si práve číslo osem vyberajú na telefónne čísla, ale volia si ju aj pri výbere čísel v bankomatoch. Veria, že im prinesie prosperitu a šťastie. Priniesť šťastie a úspech môže aj tebe, samozrejme, len ak to vyskúšaš.

Zaži v magický deň 8.8. kopec zábavy vo Svete hier od Niké a možno aj magické výhry! Veľa šťastia!

- reklamná správa -