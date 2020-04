Slovenská zelenina sa vysádza podľa plánu. Na pultoch reťazcov by jej mal byť dostatok aj naďalej

Slovenskí pestovatelia sa každoročne snažia zvyšovať produkciu najmä tej zeleniny, po ktorej je u zákazníkov najvyšší dopyt. Pre aktuálny rok predpokladajú jej medziročný nárast až o viac ako 15-tisíc ton. Vďaka plynulej spolupráci domácich pestovateľov a obchodných reťazcov by sme nedostatok zeleniny pocítiť nemali. „V aktuálnej situácii robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili pravidelné zásobovanie ovocia a zeleniny do našich predajní,“ uvádza hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.

Podľa domácich pestovateľov sa o dostatok zdravej slovenskej zeleniny na pultoch netreba báť. Osivá a sadenice sú dodávané podľa plánu, praje aj počasie. „V súčasnosti sú sadenice kapusty, karfiolu a kalerábu vhodné na vysádzanie. Aktuálne sa v pravidelných intervaloch vysieva aj reďkovka, aby bol možný postupný zber počas sezóny,“ konštatuje Adrián Nagy zo spoločnosti Adkon v Jahodnej, ktorá do Kauflandu dodáva jarnú cibuľku, kapustu a karfiol. Práve jarnú cibuľku budú čoskoro zbierať. Situáciu im vraj trochu komplikuje ranný mráz, našťastie však podľa Nagya cibuľka takéto mrazy znáša. „Počasie sa má postupne umúdriť, takže o pár dní budeme môcť cibuľu zbierať. Je to výborná jarná zelenina využiteľná pre rôzne recepty,“ dodáva Nagy.

Zdroj: Kaufland

Pre spoločnosť Kaufland dodáva aj Juraj Mačaj zo spoločnosti Zeleninárska, ktorý tvrdí, že zo slovenskej zeleniny sa predáva najmä cibuľa, rajčiny, mrkva a uhorky. Práve u nich vidí do budúcna rastúce kapacity. „Z pohľadu prípravy novej sezóny zatiaľ ide všetko podľa plánu. Poľné práce prebiehajú priebežne, ostáva nám iba dúfať, že zdravotný stav pracovníkov na zeleninových farmách bude dobrý,“ dopĺňa.

Pestovateľ tiež predpokladá, že od mája sa rozbehne predaj slovenského kalerábu, karfiolu či kapusty. Na prelome júna a júla zasa môžeme očakávať cibuľu, mrkvu, petržlen i cesnak. V júli sa začne predávať poľná paprika, ktorá bude dostupná až do konca leta. Slovenské rajčiny zo skleníkov sú dostupné v dostatočných množstvách skoro počas celého roka.

Zdroj: Kaufland

Jarná zelenina má na pestovanie vyššie nároky. S prípravou pôdy pri niektorých druhoch sa začína už v auguste a dôležité je ich prezimovanie. Takýmto spôsobom sa seje napríklad jarná cibuľka. Iné jarné druhy ako reďkovka, kaleráb či karfiol sa sejú a sadia až na jar. Ako možná alternatíva na skoršie dodávky jarnej zeleniny sa ukazuje pestovanie v moderných skleníkoch, ktoré má svoje výhody, je však finančne náročnejšie.

Jozef Šumichrast zo Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska menším pestovateľom odporúča zamerať sa napríklad aj na pestovanie byliniek a skorej jarnej zeleniny, hlavne na druhy a odrody, ktoré zákazníci vyhľadávajú. Dôležité pre pestovateľov je tiež združovať sa v organizáciách výrobcov, aby boli schopní dodávať reťazcom potrebné objemy. Zaostávať by nemal ani štát, ktorý môže zlepšiť spôsob podpory pestovateľov zeleniny. Na príklade Kauflandu Jozef Šumichrast vyzdvihuje fungovanie reťazca a pestovateľov“. „Ak sa pestovatelia dokážu združiť a vytvoriť rovnocenné partnerstvo s obchodom, môžu len získať,“ dodáva.

