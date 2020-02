Festival Vedomého života: sebarozvoj, rodinná atmosféra, nové priateľstvá

Občianske združenie Vedomý život sa svojimi aktivitami snaží ukázať, že každý z nás má možnosť žiť život tak, ako si ho predstavuje, pokiaľ je ochotný na sebe pracovať, učiť sa a rásť. Festival, ktorého druhý ročník sa opäť uskutoční v priestoroch Kúpeľnej Dvorany – KC Apolin v Piešťanoch, tak spája ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad sebou a spôsobom života, aký vedú a hľadajú spôsoby, ako ho môžu vylepšiť.

Program festivalu vám ponúka viaceré prednášky zamerané na témy, ktoré pomáhajú osobnostne aj duchovne rásť, inšpiratívne príbehy ľudí, ktorým sa podarilo zmeniť sa a začať žiť svoj život inak, ale taktiež aj rôzne zážitkové cvičenia a workshopy. Tento ročník sa môžete tešiť na známeho slovenského spisovateľa a prednášajúceho Pavla „Hiraxa“ Baričáka, ktorý viac priblíži pojem vedomého života, Pavla Vondráška, ktorý vám predstaví Kvantovú teóriu, či Swamiho Dayanandu, s ktorým budete môcť odhaliť svoje životné poslanie. So svojimi zaujímavými témami sa predstavia aj Ján Apuke Bálint, Janka Felisita, ktorí prednášali aj minulý rok, ale aj Lívia Danningerová, Miroslav Haranta a iní. Pre oživenie festivalu a podporenie priateľskej atmosféry sa organizátori rozhodli do programu začleniť aj premietanie dokumentu o liečivej sile spievania: Mantry – Zvuky do ticha a tiež jogu smiechu, ktorú povedie Tibor Parkanský.

V trhovej zóne s voľným vstupom si môžete vyskúšať líčenie s Egypt powdrom, dať si vychytanú masáž, nechať si urobiť dočasnú maľbu na telo hennou, alebo sa zúčastniť zážitkového kreatívneho workshopu pre deti aj dospelých. Ten povedie Ivan Slezák, ktorý spolu s Monikou Kluvancovou a ďalšími umelcami budú mať vystavené svoje diela, ktoré potešia nejedno oko.

Tiež sa môžete tešiť na prírodnú orientálnu kozmetiku, parfémy, prírodné mydlá Rafael a Linduškine bylinky a tinktúry. Biotéka Piešťany, ktorá je spojením biorezonancie a prírodnej lekárne sa postará o poradenstvo a predaj v oblasti prírodnej medicíny. S Informovanou fľašou i9 budete mať možnosť dozvedieť sa o technológii informovaného skla, ktoré má revitalizačné účinky na štruktúru vody. V Avatar shope nájdete všakovaké kúsky ethno oblečenia, hudobných nástrojov, dekorácii a rôznych doplnkov. Nesmieme zabudnúť ani na vaše jazýčky a chuťové bunky – o tie sa postarajú raw dobrotky, ovocné špirálky, domáce džemy, sirupy, či bylinkové dressingy. Ak by vám však bolo málo, hladné bruško priamo na mieste konania festivalu zasýti s láskou pripravované jedlo vo vegetariánskej reštaurácii Žiwell alebo Govinda.

A ak náhodou vo svojom živote riešite nejaký problém, alebo otázku, s ktorou si neviete dať rady, nezúfajte. Každý, kto sa zúčastní festivalu, bude mať možnosť počas obidvoch festivalových dní navštíviť úspešnú a účastníkmi festivalu vyhľadávanú koučingovú zónu. Bezplatným koučovacím rozhovorom vás povedú certifikovaní osobní kouči Matej Beňo a Daniel Grančák, a vy tak budete môcť nájsť odpovede na svoje otázky a odhaliť riešenie svojho problému.

Príbehy ľudí a témy, ktoré vás inšpirujú k zamysleniu. Prednášky a workshopy, ktoré vám ukážu, že sa to dá. Koučovací rozhovor, vďaka ktorému nájdete smer. A to všetko podčiarknuté stretnutiami, debatami, rodinnou atmosférou a priateľským prístupom ľudí, ktorí sú na vašej vlne a majú s vami spoločné viac, než si myslíte. O tom všetkom sa môžete presvedčiť na vlastnej koži už 20. a 21. marca v KC Apolin v Piešťanoch. Tešíme sa na vás!

Vstupenky na Festival Vedomého života nájdete TU.



A ako super bolo na prvom ročníku Festivalu Vedomého života si môžete pozrieť na tomto videu:

