Pre zarytých milovníkov pohody

Najväčšie výhoda vane je, že v nej môžete relaxovať. Ak patríte medzi pôžitkárov, ktorí sa naložia do horúceho voňavého kúpeľa a dokážu aj hodiny odpočívať, asi nemáte nad čím premýšľať. Dobre si však spočítajte, ako často budete vaňu využívať.

Zdroj: sanitino.sk

Ak plánujete rodinu alebo už deti máte, viete, že vaňa vašej kúpeľni poslúži viac ako sprchový kút. Pravidelné kúpacie rituály zabavia aj staršie deti a vo vani sa pohrajú poriadne dlho.

Pokiaľ máte kúpeľňu, ktorá má veľkorysý priestor, vaňa môže byť jej luxusným doplnkom. Voľne stojace vane sú stále horúcim trendom, ktorý dodá kúpeľni šmrnc. Na druhej strane aj rohové vane splnia nároky najväčších romantikov. Jahody, šampanské a pohodový kúpeľ vo dvojici sú benefity, ktoré len tak niečo neprekoná.

Pre praktických a aktívnych ľudí

Ak je váš životný štýl aktívny a rýchly, pravdepodobne vo svojej kúpeľni viac využijete sprchový kút. Rýchla sprcha vás osvieži a zároveň padajúce kvapky vody príjemne pôsobia na zmysly.

Zdroj: sanitino.sk

Odporúčame vám sprchový kút vybaviť termostatickou batériou. Nemusíte sa tak zdržiavať nastavovaním správnej kombinácie teplej a studenej vody, a batéria si bude pamätať presnú teplotu, ktorú máte radi. Ak vám záleží na životnom prostredí, bude pre vás kľúčový argument šetrenia vody nielen krátkym sprchovaním, ale aj pomocou termostatickej batérie.

Jednou z najväčších výhod sprchového kútu je bezbariérový prístup. Ak žijete v domácnosti so seniorom či s osobou s obmedzenými pohybovými možnosťami, sprcha je ideálne riešenie.

Zdroj: sanitino.sk

Dnes sú niektoré sprchové kúty priestrannejšie ako vane, takže sa nemusíte báť, že nebudete mať dostatok pohodlia. Môžete vyberať z rôznych tvarov − od polkruhových, štvrťkruhových až po štvorcové vaničky. Prípadne zvoľte vyspádovanú podlahu s odtokovým žľabom. Stačí k nej vymurovať stenu, pridať sprchové dvere a krásny sprchový kút na mieru je na svete. Aj tu platí, že záleží na vašej fantázii a vkuse, aký materiál alebo obklad zvolíte.

Kompromis pre všetkých

Ak si neviete predstaviť, že sa vzdáte vane, ale tušíte, že viac času strávite v sprche, vyriešte to šalamúnsky. Vyberte si vaňu, ktorá má široké dno, aby sa vám v nej dobre sprchovalo. Doplňte ju o zástenu, môže sa kedykoľvek premeniť na sprchový kút bez toho, aby ste ošpliechali polovicu kúpeľne.

Zdroj: sanitino.sk

Tak čo, máte už jasno v tom, čo by ste chceli vo vašej kúpeľni? Či už to bude vaňa, alebo sprchový kút, veríme, že vám bude dobre slúžiť a v kúpeľni zažijete mnoho radostných chvíľ. Ak by ste sa potrebovali poradiť s odborníkmi, mrknite na slovenský e-shop Sanitino.sk, kde vám ochotne pomôžu.

-reklamná správa-