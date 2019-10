Levanduľa pre zamestnancov

Upokojuje, otvára myseľ, krásne vonia. Levanduľa ako vzácny dar prírody a inšpirácia pre liečivá, potravinárstvo, umenie či kozmetický priemysel. Je to zdroj vzácnych látok. Inšpirácia hovoriť o levanduli bola náhla, pri rozmýšľaní o zamestnaneckých benefitoch. Množstvo rôznych prieskumov uvádza, čo naozaj funguje na zamestnancov.

Mnohí personalisti, psychológovia, happinessmanageri „kričia“, že ako motivačný nástroj pre zvýšenie pracovitosti sú najúčinejšiesick-days, poistenie, home-office atď. Dá sa filozofovať na túto tému veľmi veľa. Ale, podstata našej chute pracovať je niekde hlboko v koreňoch človeka. Čiže v našej podvedomej túžbe po realizácii, vo využívaní svojho talentu. Zamestnanecké benefity sú preto nie úplne skutočnými motivátormi. Sú to proste benefity. V dnešnej dobe by sme k nim mali pristupovať tak, že majú pridanú hodnotu. Majú podnecovať, inšpirovať k zmene a vnútornému rozvoju. K športovaniu, k pravidelnému stravovaniu, k pravidelným teplým obedom, k relaxácii, či ku chvíľam stráveným so svojimi blízkymi.

Moderné zamestnanecké benefity

Podľa nášho názoru by mali mať jednoznačne elektronickú podobu. Je zbytočné a prekonané používať papier. Stačí elektronická stravenka, elektronický rekreačný poukaz a určite aj darčeková poukážka je plne vyhovujúca v elektronickej podobe. Kto raz vyskúša, je ihneď fanúšik. Ako zamestnanci sa časom meníme, čoraz viac v svojom živote používame mobil s internetom a preferujeme pohodlie mať všetko „v jednom“.

U nás, v slovenskej spoločnosti DOXX - Stravné lístky, sa venujeme benefitom pre zamestnancov takmer 20 rokov. Našou najväčšou vášňou je spokojnejší život pre zamestnancov - pravidelné teplé obedy a nákup zdravých potravín. Dávame si záležať na inováciách, aby sme klientom ponúkali pohodlné riešenia.

Výnimočná Karta DOXX

Preto sme pripravili tú najmodernejšiu kartu so všetkými zamestnaneckými benefitmi pokope. Karta DOXX umožňuje zamestnancovi využívať elektronické stravenky, benefitné poukážky, rekreačný poukaz a pitný režim v jednom. Je inteligentná, sama rozozná, kedy ktorý benefit použiť na platenie v reštaurácii či v obchode. Ani zamestnávateľ s ňou nemá žiadne starosti. Karta DOXX sa nabíja jednoducho, online, je nabitá ihneď alebo podľa želania zamestnávateľa. Ku Karte DOXX má každý užívateľ k dispozícii bezplatný online účet na spravovanie karty a bezplatnú aplikáciu Kartu v mobile. Výnimočná Karta DOXX sa neustále inovuje a prináša pohodlie všetkým užívateľom.

Zamestnanecké benefity bez starostí

Ešte poradíme, ako objednať moderné benefity jednoducho a s úsmevom. Stačí pár klikov na webe www.doxxlistky.sk v online Zákazníckej zóne a s Kartou DOXX máte všetky benefity vybavené. A ako bonus aj so súťažou o skvelé ceny.

