Lidl leták môžete dostávať aj cez messenger

Lidl svojim zákazníkom ponúka nový spôsob ako nezmeškať žiadnu z jeho akčných ponúk: najnovšie môžu letáky dostávať priamo do svojho messengera. Diskontný reťazec dlhodobo motivuje zákazníkov k odoberaniu elektronických letákov. Popri novinke LidlBot môžu letáky dostávať aj mailom, sledovať ich v aplikácii, na webe či sociálnych sieťach.

Zasielanie letákov do messengera aktuálne využívajú tisíce zákazníkov Lidla. Prihlásiť sa na odber je možné na stránke www.lidlbot.sk. Leták je do populárnej četovacej platformy zasielaný vždy vo štvrtok a výhodou LidlBota je možnosť personalizácie ponuky. Podľa zodpovedania dvoch otázok bude četbot užívateľovi dávať do pozornosti a pripomínať akcie podľa jeho preferencie. Zákazník sa môže rozhodnúť aj pre zasielanie receptov z Kuchyne Lidla.

Zdroj: Lidl Slovensko

„Uvedomujeme si náš dopad na životné prostredie a preto sa neustále snažíme prichádzať s inovatívnymi riešeniami a znižovať našu spotrebu surovín. Popri optimalizácii letákov či dôslednej recyklácii je cestou k lepším zajtrajškom aj elektronická komunikácia so zákazníkmi. Zvolením si ktorejkoľvek z mnohých online foriem bude zákazník pravidelne informovaný o našich ponukách a zároveň prispeje k ochrane prírody,“ vysvetlil Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika.

Zdroj: Lidl Slovensko

Diskont priebežne optimalizuje svoje letáky, čím ročne ušetrí takmer 2400 ton papiera. Zmenu Lidl dosiahol zmenou formátu a prehodnotením distribučnej siete. Letáky Lidla disponujú certifikátom EU Ecolabel. Ten je garanciou, že daný tlačiarensky produkt je recyklovateľný a je vytlačený na papieri s malým vplyvom na životné prostredie. Lidl ročne recykluje 18 500 ton papiera a kartónov. Pre lepšiu predstavu, ide o váhu 4100 dospelých slonov afrických.

- reklamná správa -