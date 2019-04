Vzdelávanie je cestou ako dostať deti z biedy

Na Pôstnej krabičke pre Afriku 2019 je vyobrazené sedemročné černošské dievčatko. Mukamisha má za sebou skutočne ťažký životný príbeh. Rodičia ju opustili ako malé bábätko, neskôr sa o ňu starala babička. Po jej smrti by sa Mukamisha ocitla na ulici, našťastie si ju však k sebe vzala žena, ktorá vypomáhala v Kultúrnom centre sv. Vincenta Pallotti v mestečku Kibeho. Centrum na juhu Rwandy, v ktorom Mukamisha navštevovala materskú školu, prevádzkuje Slovenská katolícka charita. „SKCH má v Afrike dva projekty, v štátoch Rwanda a Uganda. V obidvoch projektoch sú cieľovou skupinou pomoci práve deti, ktoré sú znevýhodnené chudobou alebo zdravotne, majú vírus HIV. Prostredníctvom financií vyzbieraných v Pôstnej krabičke pre Afriku majú tieto deti zabezpečenú stravu, ubytovanie, podporu v škole, vzdelávanie a záujmovú činnosť,“ vysvetľuje význam zahraničnej pomoci Erich Hulman, generálny sekretár SKCH.

Zdroj: SKCH

Africké centrá koordinuje zo Slovenska Martin Vittek, podľa ktorého je základom pomoci vzdelávanie. „Videl som extrémnu chudobu a viem, že nemôžeme pomôcť všetkým. Ako Charita sa v Afrike špecializujeme na vzdelávanie a nechceme z toho vybočiť. V rámci vzdelávania je veľmi dôležité, aby sme deti, ktoré sú v centre alebo ktoré k nám prichádzajú do remeselníckych dielní, vrátane tých, ktoré sú podporované na miestnych školách naším projektom Adopcia na diaľku®, vedeli zaradiť do života. Aby sa napríklad nestalo, že deti skončia školu, dostanú sa von a nebudú vedieť, čo so životom.“

Vzdelávanie detí sa Charita v Afrike snaží prepájať aj na miestnu komunitu. „Už samotný vznik centra v Ugande bol podmienený tým, že ho musela prijať lokálna komunita. Stretli sme sa s miestnymi dedinčanmi na čele so starostom. Tiež je potrebné zdieľať skúsenosti aj s inými organizáciami či rehoľami, my napríklad v Rwande spolupracujeme s pallotínmi. Snažíme sa spájať sily aj s miestnou charitou."

Zdroj: SKCH

Chudobné deti v subsaharskej Afrike môžete podporiť cez Slovenskú katolícku charitu aj po pôste, až do konca kalendárneho roka. Dar môžete poslať formou poštovej poukážky na účet Slovenskej katolíckej charity alebo priamo bankovým prevodom na účet v OTP Banke. IBAN: SK74 5200 0000 0000 1635 2051 VS 221. Viac informácií o zbierke aj jej novej mobilnej aplikácii nájdete na postnakrabicka.sk.

