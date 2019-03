Lábsky Majáles sa pomaly blíži: Prečítajte si viac o kapelách Inekafe, Polemic, Desmod

24. apríl sa pomaly blíži, nalaďte sa na majálesové obdobie a dozveďte sa viac o skupinách ako Desmod, Polemic, Inekafe, Zoči Voči, ale aj Roger Out a Rammstein Revival .

Otázky:

1. Často hrávate na Záhorí v Malackom okrese?

2. Počuli ste už o Lábskom majálese?

3. Hráte prevažne Best of z vašej tvorby, alebo máme čakať aj niečo nové?

Polemic / Peter Petko Opet :

1. Každý rok sa nejaké koncerty na Záhorí vyskytnú, dá sa povedať, že nás Záhoráci majú radi, keďže jedného Lozorňana máme aj v kapele (Pepe, saxofóny) a hlavne sa tešime na našu koncertnú premiéru v Lábe!

2. Samozrejme už sme o Lábskom majálese počuli, keďže ho organizuje náš dlhoročný bubenícky kolega z branže.Dobré chýry si tento rok prídeme osobne preveriť a veríme, že sa potvrdia.

3. Na koncertoch hráme pesničky, medzi ktorými sú hitovky, ale aj vždy aspoň jedna cover verzia. Do playlistu prikladáme aj nové pesničky. Takže je to z každého rožku trošku.



Inekafe / Dodo

Keďže som organizátorom akcie, tak môžem zodpovedne vyhlásiť, že moja skupina Inekafe bude na Lábskom Majálese už tretí raz po sebe. Budeme hrať opäť tie najznámejšie single a tešíme sa na záhorákov zas a znovu ;)



Zoči Voči / Michal Žitňanský :

1. Na Záhori nevystupujeme posledné roky vôbec. Kedysi sme v rámci svojho tour ako mladá kapela často hrávali na severnejšom Záhorí v Skalici resp Holíči. Ale okres Malacky vôbec.

2. Samozrejme počuli, organizuje to náš dobrý kamarát Dodko a robí to veľmi dobre !

3. Hrávame len songy, ktoré máme overené z hrania. Takže taký prierez zo všetkych albumov.

Desmod / Kuly :

1. Práveže že nie,ani si nepamätám kedy sme tu hrali naposledy,preto sa veľmi tešíme na festival,bude to dufám super.

2. Jasné počuli,až nám bolo divné že si nám ešte Dodo nevolal ☺

3. Jasne že je to také best of,ale sú tam zaradené aj nové skladby a aj keď je to tvrdší festivalový set tak sú tam aj balady, to jednoducho zahrať musíme ☺ tešíme sa veľmi do Lábu!!!

Rammstein Revival / Šimon :

1. Za kapelu Rammstein revival môžem povedať, že aj napriek tomu, že hrávame častejšie na západe ako na východe, keďže sme z Košíc, tak je to pre nás premiéra a neskutočne sa tešíme. :)

2. Nepočuli, ale budeme vidieť

3. My ako revival nehrávame len tie “best of” ako to robí väčšina revivalov, ktorá imituje Rammstein, ale snažíme sa to precítiť, dať do toho srdce, ako to robí skutočný Rammstein, a práve preto to robíme podľa období, nech má ten fanúšik skutočne pocit, že je na koncerte originálu. :)

