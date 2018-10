Dovolenka snov či chladnička plná jedla? Oslavujte s BILLA a vyhrajte ceny za milión!

Keď má niekto narodeniny, na oslavu sa nepatrí prísť s prázdnymi rukami. Nestáva sa však príliš často, aby práve oslávenec bol ten, ktorý svojich hostí obdaruje. Tento obrátený, ale o to sympatickejší spôsob oslavy, si vybrala sieť supermarketov BILLA. Keďže tento rok oslavuje svoje 25-ročné pôsobenie na slovenskom trhu, svojim zákazníkom sa rozhodla venovať ceny v hodnote 1 milión EUR.

Spoločnosť BILLA prestrihla pásku na svojej prvej filiálke na Slovensku v roku 1993 v Trnave a odvtedy, aj vďaka investíciám v hodnote takmer 525 miliónov EUR, otvorila už 150 predajní. A práve z každej zo 150 predajní BILLA vyžrebuje každý týždeň výhercu darčekovej karty v hodnote 500 EUR. Dohromady je pripravených 1 200 kariet s kreditom, ktorý si zákazníci môžu postupne vyčerpať na nákupy až do konca roka 2019. Stačí nakúpiť v minimálnej hodnote 15 EUR a zaregistrovať pokladničný blok vyplnením registračného formulára. V ňom treba uviesť aj predajňu, v ktorej bol nákup realizovaný. Zoznam výhercov darčekových kariet je pravidelne aktualizovaný na stránke súťaže.

Po skončení súťaže o darčekové karty prichádzajú čerešničky na narodeninovej torte. Nebolo by fajn tešiť sa na parádnu letnú dovolenku už v zime? Prvá „čerešnička“ to zaručí 150-im výhercom. Počítate správne, za každú predajňu BILLA bude vyžrebovaný spomedzi účastníkov súťaže jeden, ktorý nakúpil počas celého trvania súťaže nad 15 EUR (od 3.10. do 27.11.2018) a registroval svoj pokladničný blok. Na výber bude mať jeden zo skvelých zájazdov z katalógu Leto 2019 od spoločnosti SATUR v hodnote 2 000 EUR.

Druhou „čerešničkou“ je opäť pre všetky predajne na Slovensku 150 chladničiek značky SAMSUNG od ANDREA SHOP, ktoré budú naplnené potravinami privátnych značiek spoločnosti BILLA, od mliečnych a mäsových výrobkov, cez vajcia, nápoje až po mrazené výrobky, či zmrzlinu. Veľké finálne žrebovanie o 300 cien sa uskutoční 30. novembra 2018.

Všetky podmienky súťaže nájdete www.billa.sk.

O spoločnosti

Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 150 a zamestnáva viac ako 4 000 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA Naše bio a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.

