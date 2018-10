Tipy a inšpirácie pre Vaše ideálne bývanie

Ak plánujete zariaďovať interiér, zaujímate sa o najnovšie dizajnové trendy alebo len chcete svoju obývačku či spálňu oživiť doplnkami, nemali by ste chýbať na najkomplexnejšej prehliadke nábytku, ktorá štartuje 17. októbra v bratislavskej Inchebe. Pod jednou strechou nájdete všetko, čo z vášho domu či bytu urobí skutočný domov.

Počas piatich dní budú k dispozícii slovenskí a zahraniční výrobcovia a predajcovia nábytku, aby tisíckam záujemcov predstavili najnovšie trendy v zariaďovaní interiérov a ponúkli nábytok i doplnky rôznorodých interiérových štýlov. Veľtrh nábytku MODDOM prinesie okrem zliav až do výšky 30 % aj množstvo zaujímavých vychytávok. Súčasťou veľtrhu je tradične aj výstava výtvarného umenia ART. Už 23. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu zaplní bratislavskú Inchebu od 17. do 21. októbra.

Škandinávci patria k najšťastnejším národom – zariaďte sa ako oni

Jednoduchosť, minimalizmus, čistota. Čoraz častejšie sa tieto pojmy premietajú do slovníka všetkých, ktorí si zariaďujú svoje bývanie. Inšpirácia zo severu prenikla aj na Slovensko a dominuje v nejednej domácnosti. Škandinávsky dizajn je vo svete zaužívaným pojmom, ktorý už roky nestarne. Presvedčiť sa o tom môžete na veľtrhu Moddom, kde nájdete kreslo Lamino s dizajnom z roku 1956 alebo policový systém String, ktorý sa v rovnakej podobe vyrába od roku 1949. V súčasnosti veľmi často spomínaný Hygge štýl tak môžete okúsiť priamo na vlastnej koži a zistiť, prečo sú Dáni dlhodobo najšťastnejším národom na svete.

K jednoduchosti a minimalizmu patrí aj úspornosť. Majitelia menších bytov s obmedzeným priestorom hľadajú nábytok multifunkčný, ale zároveň štýlový. Skĺbiť tieto vlastnosti sa ukážkovo podarilo výrobcom jedinečného konceptu sedačky Bergamo, ktorá sa dokáže premeniť na poschodovú posteľ. Získate tak dve plnohodnotné miesta na každodenné spanie pre deti i dospelých.

Pohodlie a nadčasovosť = dokonalá kombinácia

K hitom sezóny jednoznačne patrí nábytok z prírodných materiálov s dôrazom na krásu dreva a klasické tvary. Preneste sa prostredníctvom nadčasového masívneho nábytku Dubu do Anglicka, kde moderný generačný nábytok podporuje štýlovú neutralitu a trendovú nezávislosť. Čerstvou novinkou z Milána je elegantný dubový stôl s čistým dizajnom podčiarknutý výberom vysoko pevného materiálu, ktorý dopĺňajú dizajnové stoličky Arosa.

Existuje nábytok, ktorý vám podobne ako ľudia, vône alebo krajina, pripomenie domov. Jedným z nich je elegantné a pohodlné kreslo GRETA, ktorého kúzlo sa skrýva v jemných krivkách operadla, nádherných drevených nohách a v pohodlí, ktoré zaisťuje extra vankúšik. Stačí sa len posadiť a relaxovať v pohodlí domova.

V hlavnej úlohe sedačka

Dominantou nejednej domácnosti je sedacia súprava - praktická, pohodlná, funkčná. Svetové dizajnérske štúdiá z nej však dokážu urobiť klenot, ktorý bude trendový celé roky. Okúsiť môžete sedačku Bundle Sofa, ktorá je priam synonymom mäkkosti a ponúka úplne novú úroveň sedenia. Dizajnovou lahôdkou bude aj sedacia súprava z talianskej dielne Giuseppeho Nicolettiho, ktorá svojou pohodlnosťou a praktickosťou spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších. Príjemným prekvapením je nepochybne aj balík funkcií, ktoré v sebe ukrýva. Skvelým doplnkom k sedačkám sú už nielen konferenčné stolíky, ale aj taburety v rôznych tvarových a rozmerových variáciách, v látkovom, kožušinovom či koženom prevedení.

Zaspávajte ako na obláčiku

Na Moddome nebude chýbať ani bohaté zastúpenie postelí, ktoré vás svojou kvalitou, výplňou a dizajnovým prevedením prenesú s ľahkosťou do krajiny snov. Keďže každý človek v priemere prespí tretinu svojho života, cieľom postelí s dlhoročnou zárukou je zaručiť svojmu majiteľovi dokonalý spánok. Na veľtrhu sa predstaví najstarší výrobca postelí na svete – švédska firma Hästens. Postele z ich dielne obsahujú len čisté konské vlasy, vlnu, bavlnu, ľan a drevo z borovíc vypestovaných na severe Švédska. Návštevníci Moddomu si budú môcť vyskúšať niektorý z modelov v typickej bielomodrej kocke. Nemenej dôležitá je kvalita matraca. Na veľtrhu si môžete vyberať zo širokej ponuky; napríklad matrac Rembrandt, ktorý disponuje luxusnými prírodnými výplňami z mohéru a srsti z angorskej kozy pre zaistenie trvácnosti, konská hriva napomáha odvádzať vlhkosť a ručne zbieraná bavlna zmiešaná so shetlandskou vlnou a vzácnou vlnou Alpaka zaistí nadštandardnú kvalitu vášho spánku. Čerešničkou je poťah z luxusného belgického damašku a ručné prešívanie.

Keby vedeli steny hovoriť...

...určite by chceli niesť krásne a nápadité vzory. Do interiéru ich môžete zakomponovať jednoducho pomocou tapiet. Na veľtrhu Moddom nájdete ponuku vysoko kvalitných, eko-friendly látok a tapiet s unikátnymi i tradičnými motívmi. Interiér osviežia neokukaných, moderným a sviežim štýlom. Dôraz na netradičný a zaujímavý dizajn kladú dnes okrem výrobcov nábytku aj výrobcovia radiátorov. Svoje steny si môžete dekorovať napríklad radiátorom HEX vytvoreným zo šesťuholníkov pôsobiacich ako sieť. Zapracované sú aj vešiaky, takže okrem pútavého dizajnu radiátor spĺňa aj podmienky praktickosti. Ako moderný solitér sa hodí do rôznych typov interiérov.

Zdravý a čistý domov

Vedeli ste, že v súčasnosti trávime viac ako 90 % svojho času v interiéri, kde je vzduch dva až päťkrát horší ako znečistenie vonkajšieho ovzdušia? Švajčiarska značka Stadler form, ktorá sa špecializuje na skvalitnenie vzduchu v domácnosti, prináša na veľtrh riešenie v podobe čističiek vzduchu, zvlhčovača ovzdušia, vzduchových pračiek a pre vyznávačov aromaterapie difuzéry so širokou škálou esenciálnych olejov. Okrem svojej funkčnosti sa produkty vyznačujú exkluzívnym dizajnom navrhnutým svetovými dizajnérmi.

Veľtrh MODDOM s výstavou ART je otvorený od 17. do 21. októbra od 10.00 do 19.00, v posledný deň do 17.00. Bližšie informácie nájdete na www.incheba.sk a lístky zakúpite v sieti predpredaj.sk

