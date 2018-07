Tretí ročník Vibe Festivalu privíta vrchol slovenskej rapovej scény

Organizátori aj tento rok stavili na to najlepšie, čo u nás máme. S výnimkou pár interpretov sa na Moteli Kamenec v termíne od 13.7.-15.7. predstaví špička domácej scény. Ego vydal v závere minulého roka album Precedens, ktorý podľa očakávaní dopadol na výbornú a obľúbené tracky z tohto počinu budeš počuť aj na tomto festivale.

Zdroj: Vibe Festival

Chýbať nebude ani jeden z najrotovanejších raperov v našich končinách. Reč je samozrejme o Kalim, ktorý dorazí so svojim dvorným DJ-om Petrom Pannom, takže o ďalší skvelý koncert bude postarané. Z podobného súdka máme v line-upe aj ďalšieho interpreta. Majself spoločne so svojim producentom Grizzlym zaznamenali za posledné va roky obrovský skok a ani ich show by si si rozhodne nemal nechať ujsť.

Zdroj: Vibe Festival

Chalanov z DMS môžeme zaradiť medzi absolútnu špičku slovenských raperov. Separ a Dame vás opäť raz rozhýbu, tentokrát však v osobitných koncertoch. Najväčšie hity DMS, ale aj bomby z Panciera či Selfmade sú určite veľkým lákadlom.

Raketovejšiu kariéru budete asi hľadať márne. Pil C vstúpil na scénu v roku 2014 a v aktuálnom období má na konte už 2 sólové albumy, z ktorých pochádza množstvo hitov. Ani on nebude chýbať na treťom ročníku Vibe Festivalu.

Mnohých fanúšikov veľmi potešila správa, že si na Vibe prvý krát odkrúti koncert aj člen labelu FCKTHEM Gleb, ktorého meno sľubuje extrémny bordel. Tí, ktorí jeho živé vystúpenia zažili, vedia o čom hovoríme.

Zdroj: Vibe Festival

Na ročníku číslo tri nesmie chýbať ani veľmi obľúbený Radikal Chef. Šéfkuchár dáva do svojich koncertov veľa energie a s posledným albumom Freeride II ťa rozhodne dostane do varu.

Pokračujeme ďalšou veľmi zaujímavou novinkou v line-upe. Jedná sa o ďalšieho člena FCK THEM, rovnako aj člena košickej HAHA CREW a samozrejme aj skvelého DJ-a. Presne tak, chýbať nebude ani Dalyb.

Zdroj: Vibe Festival

Celú akciu bude moderovať Johnny Mečoch. Lístky si môžeš zakúpiť v sieti , pre všetky dôležité informácie nezabudni sledovať oficiálny event.

-reklamná správa-