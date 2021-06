FOTO Ohromujúca premena závisláčky na heroíne: Keď ju uvidíte teraz, padne vám sánka

Virginia sa už ako šesťročná stretla s marihuanou, ako dvanásťročná užívala pervitín. V sedemnástich sa prvýkrát pokúsila o samovraždu. Keď mala 23 rokov, bola už úplne závislá na heroíne. Trikrát skončila vo väzení a istý čas bola bezdomovcom. Podarilo sa jej však zmeniť svoj život o 180 stupňov; zbavila sa silnej závislosti na drogách a pred pár dňami úspešne ukončila štúdium politických vied na Washingonskej univerzite v Seattli.

Zdroj: Facebook/V Ginny Burton

Keď ma zatýkali, vedela som, že budem v poriadku

"Čo hovoríte na takúto motiváciu?" napísala 48-ročná Burtonová minulý mesiac na Facebooku pod fotkami, ktoré dokumentujú jej ohromujúcu premenu. Prvá pochádza z roku 2005 a zachytáva ju po zadržaní políciou, na tej druhej pózuje ako čerstvá absolventka. "Nikdy by som si nebola pomyslela, že môj život bude vyzerať tak, ako vyzerá teraz. Neviete, čo prinesie zajtrajšok, tak začnite už dnes," pokračuje trojnásobná matka. Zlomovým momentom v jej živote bolo zatknutie v decembri 2012 za podvod. Keď nasadala do policajného auta a dávali jej na ruky putá, vedela, že bude v poriadku a že jej život sa drasticky zmení k lepšiemu. Bola skalopevne rozhodnutá pre to urobiť všetko, čo bude v jej silách. Vo väzení podstúpila liečenie. Odvtedy je, ako sa hovorí, čistá. Už osem a pol roka.

Ginny, ako jej hovoria najbližší, zverejnila svoj príbeh preto, aby dala ľuďom nádej, že nikdy nie je neskoro na zmenu a vždy majú nádej. "Nemusíte zomrieť na závislosť. Dokážete prestať drogovať, nájdite si iný zmysel života. Na svete sú mnohí ľudia, ktorí sú ochotní vám pomôcť," uviedla v rozhovore pre KOMO-TV.

Zdroj: Facebook/V Ginny Burton

Zároveň priznala, že jej boj so závislosťou bol extrémne ťažký, keďže nemala rodinu, ktorá by ju v tom podporila. Vyrastala v chudobe a jej rodičia zomreli na problémy so srdcom, ktoré boli dôsledkom ich nezdravého životného štýlu. Burtonová má síce niekoľko súrodencov, no tí vraj majú čo robiť sami so sebou a nemajú čas ani energiu zaoberať sa problémami iných. "Tak veľa môžete zmeniť za tak krátky čas. Vždy sa nájde niekto, kto vám podá pomocnú ruku," uzatvára statočná Američanka.