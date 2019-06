Čo vo vyššom veku prináša nová láska? Zahoďte predsudky, no buďte opatrní

BRATISLAVA - Je skutočne také ťažké nanovo sa zaľúbiť aj vo vyššom veku? Pre rôzne príčiny je mnoho ľudí po päťdesiatke opustených, smutných, no pritom túžiacich po úprimnom vzťahu a citoch. Keďže toho veľa prežili, skúsenosti im bránia byť otvorení novým možnostiam. Pri zoznamovaní sú veľmi opatrní, sprevádzajú ich pochybnosti a obavy. Chýba im odvaha začať v živote “niečo nové” s novým človekom. Čo ak to nevyjde? Čo ak sa popálite a rodina vám to bude vyčítať? Nedajte sa obrať o pekné chvíle, šanca na vážny vzťah a lásku kvitne v každom veku.